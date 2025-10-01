曾子余「當沖慘賠20萬」轉投ETF 親吐單親成長陰影

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾子余在台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》中，一直被視為綜藝擔當，總以笑容與搞笑形象示人。沒想到日前錄影時，他卸下心防，向「營站大姐」陶晶瑩傾訴心情，聊到與媽媽的關係時情緒潰堤，當場崩潰爆哭。他事後坦言：「哭過後，才真的拿下面具，可以放心做自己。」

黃鐙輝（右）陪著曾子余跑完500障礙。（台視提供）

節目播出後，媽媽看到畫面心疼直呼「對不起」，認為是自己嚴格管教造成陰影。曾子余反而安慰她「不要往心裡去」，表示那就是曾經的事，沒有責怪。新婚妻子也陪著他一起看節目，跟著掉淚，讓他更感受到家人的支持。

曾子余在成功嶺受訓一個月。（台視提供）

曾子余出身單親家庭，服的是12天補充兵役，這次進入成功嶺挑戰自我，是在黃鐙輝鼓勵下參加。他坦言受益最大的是時間管理，「沒有手機、生活有規律，不會渾渾噩噩過日子。」軍旅生活也讓他身材變精實，體脂肪從25降到20，每週固定運動三次，甚至立志「變成李小龍」，並開玩笑許願要出寫真集。

潘君侖（左起）、黃恩賜爬桿很順利，只有曾子余（右）上不去。（台視提供）

軍中體能訓練同樣帶來挑戰，尤其500障礙爬竿讓他挫敗感沉重，「其他人都能上去，就我不行。」幸好游泳與射擊表現不錯，才讓他找回信心。

500障礙爬桿讓曾子余很挫敗。（台視提供）

曾子余承認，在演藝圈一路走來並沒有明確規劃，機會多靠順勢而為，直到遇見《食尚玩家》搭檔黃鐙輝，才真正有了方向。「我最感謝的就是鐙輝哥，他像家人一樣帶著我跑通告、面試。」在對方影響下，他也開始接觸股票理財，雖曾因當沖賠20萬，但後來轉向穩健的ETF投資，並打算為未來孩子做長期儲蓄。

回顧節目中難得的落淚時刻，曾子余坦言：「嘻嘻哈哈是保護色，有時候自嘲是為了避免被吐槽。」如今把脆弱展現出來，反而更自在、更能真誠面對自己與身邊的人。

