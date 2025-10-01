（專訪）操偶師「躺著賺」？台灣不到10位 香蕉哥哥曝艱辛內情

香蕉哥哥與阿猴。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／專訪〕香蕉哥哥與手偶「阿猴」主持公視台語台《阿猴出任務》，今年入圍金鐘獎兒童少年節目主持人獎。他與操偶師林昶甫自入行便相識，香蕉哥哥笑說林昶甫在錄影時幾乎「躺著賺」，但其實藏著許多艱辛。

香蕉哥哥與阿猴。（記者潘少棠攝）

香蕉哥哥與林昶甫在兒少節目圈奮戰25年，節目中，香蕉哥哥帶著阿猴造訪台灣職人，他與林昶甫經常即興發揮，默契自然。然而幕後卻不輕鬆，為了讓阿猴能完美入鏡，林昶甫常得趴在地上操偶，香蕉哥哥表示：「雖然他是『躺著賺』，但真的很辛苦，有時旁邊就算有垃圾也得躺。」他也笑自己幫對方拍了許多「幕後照」留念，「因為阿猴不能和操偶師同框，他每次都沒照片，我想說以後他領成就獎才有畫面可用。」

香蕉哥哥與操偶師林昶甫。（記者潘少棠攝）

不過身為藏鏡人的林昶甫直言不覺得累，他將光環全給了阿猴，「我入圍時收到家人傳簡訊說很以我為榮，當時就覺得自己做了很值得驕傲的事。」林昶甫也提到操偶師如今算是夕陽產業，就電視圈來說操偶師不到10個，兩人也盼有更多人投入製作兒童節目，如今《阿猴出任務》正在拍攝第二季，預計明年播出。

