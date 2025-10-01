自由電子報
娛樂 電視

（專訪）兒童台葛格的秘密！香蕉哥哥招牌黃髮帶藏秘辛：外面買不到

〔記者林欣穎／專訪〕香蕉哥哥與手偶「阿猴」錄製公視台語台《阿猴出任務》，今年入圍金鐘獎兒童少年節目主持人獎。他與操偶師林昶甫自入行便結識，在兒少節目圈一同奮戰超過25年、擁有絕佳默契，日前兩人接受《自由時報》專訪當聊到走紅毯的幸運物，香蕉哥哥秒指頭上黃色髮帶說：「15年前得獎有戴，6年前沒戴就只有入圍，所以這次一定要戴！」林昶甫則笑說這就是香蕉哥哥的「工作燈」。

香蕉哥哥與手偶「阿猴」錄製公視台語台《阿猴出任務》。（記者潘少棠攝）香蕉哥哥與手偶「阿猴」錄製公視台語台《阿猴出任務》。（記者潘少棠攝）

香蕉哥哥分享，會有小朋友問他髮帶有沒有在洗，事實上，他家裡有20幾條同樣的髮帶，「這是訂製款，外面不好買，而且裡面有在加一層吸汗的布，這樣在跳舞的時候不會因為流汗讓髮帶變濕。」至於網路流傳的「靠吃小孩凍齡」謠言，他笑回：「真的有小朋友問我，說同學和我跳完舞就沒出現了，我就會開玩笑回他：『我最討厭你這種敏銳的小孩』。」幽默的回應也讓這位「兒少傳奇」繼續守護孩子們的歡笑。

香蕉哥哥與手偶「阿猴」錄製公視台語台《阿猴出任務》。（記者潘少棠攝）香蕉哥哥與手偶「阿猴」錄製公視台語台《阿猴出任務》。（記者潘少棠攝）

香蕉哥哥與操偶師林昶甫自入行便結識。（記者潘少棠攝）香蕉哥哥與操偶師林昶甫自入行便結識。（記者潘少棠攝）

而他近期在音樂祭上表演《釣魚記》全場掀起大合唱，他感性直呼很開心能陪著無數人長大，他也預告10月底將有《釣魚記》大人版，並神秘表示自己在MV中會有特別裝扮，喊話粉絲可以期待。

