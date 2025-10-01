自由電子報
娛樂 最新消息

打人逼讓座被踹飛！ 唐從聖：將心比心，下不了手

白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（翻攝自Threads）白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（翻攝自Threads）

〔記者林南谷／台北報導〕台北捷運9月29日下午爆發優先席衝突，一名白髮老婦因不滿年輕乘客未讓座，持包包揮打對方，後續反遭一名長髮年輕人一腳踹開，影片曝光後在網路引發熱烈討論。律師呂秋遠分析事件始末及背後可能衍生的法律問題，並提醒：「那一腳，很爽，不過，代價可能也不小就是了。」

呂秋遠提及目前網路上對於踹老父的男士支持聲浪居多，原因在於網路上流傳該老婦是在捷運上要求人家讓座的「慣犯」，且當時捷運上還有空位，為何執意要讓坐？加上老婦在事發後一句「原來他是男的啦，我現在才知道他是很可怕的人」，讓某些人認為，所以她原本以為對方是女生是因為女生比較好欺負。此外，也有人認為由於老婦先攻擊男士兩次，後續男士才踹人，算是正當防衛，且大快人心。

藝人唐從聖則表示，如果他是捷運上的那個人，一定也會對那個沒禮貌的阿婆不爽，但是當下那兩腳真的踢不出去，原因如下：

1、對方是一個女人，力氣明顯比我小。

2、對方是一個老人，身體明顯比我虛。

3、對方身形瘦小，體能一定比我差。

4、對方攻擊的力道，似乎沒什麼傷害性，所以不需要大力反擊，可以簡單化解。

5、對面還有一堆空位，我沒必要堅持坐在這個優先席。

6、對方如果提告傷害成立，我會有案底。

7、對方如果受重傷（機率很大），我還要倒楣承擔後續賠償。

8、對方如此偏執，明顯精神或性格不尋常（甚至可能失智了），所以對她，我會比對一般人，多一些包容和禮讓。

9、換位思考～我沒把握將來我老了，會不會變成那樣的老人（因為很多生理和心理上的病變，不是我們自己能夠控制的）。

10、將心比心～我有一個體態和年紀跟這位阿婆很像的媽媽，要對這樣的老人家踹出這麼狠的一腳，我下不了手。

