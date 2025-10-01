自由電子報
娛樂 最新消息

曾轟江宏傑「趕盡殺絕」福原愛閨密開通小紅書先出賣她

湯媛媛（右）和福原愛亦師亦友。（翻攝自小紅書）湯媛媛（右）和福原愛亦師亦友。（翻攝自小紅書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕36歲的福原愛和前夫江宏傑離婚4年，前兩年雙方曾歷經官司對抗，如今各自安好，不過當時福原愛亦師亦友的教練閨密湯媛媛曾護著她而瞎轟江宏傑「趕盡殺絕」，沒想到最近反而將福原愛「出賣」。

目前定居在日本神戶的湯媛媛開通小紅書，拍影片自稱福原愛9歲就結識她，她除了曾是福原愛的桌球教練，彼此也像朋友，福原愛教她日文，她則教福原愛中國東北話。她還提到帶了福原愛打桌球十多年，陪愛醬參加過4屆奧運，也見證愛醬拿到人生第一面奧運獎牌。

湯媛媛（左）讓福原愛過去圓臉、雙下巴模樣都曝光。（翻攝自小紅書）湯媛媛（左）讓福原愛過去圓臉、雙下巴模樣都曝光。（翻攝自小紅書）

雖然湯媛媛在小紅書首則影片內容就打出「福原愛牌」吸引關注，不過卻也「出賣」了福原愛，因為影片中出現多張福原愛過去的照片，湯媛媛卻沒有過濾，因此福原愛大圓臉、雙下巴的模樣都曝光了。

福原愛最近又在練習寫書法。（翻攝自小紅書）福原愛最近又在練習寫書法。（翻攝自小紅書）

另外福原愛最近分享練習書法影片，直呼中文真的是博大精深，中秋節將至，她也挑戰做月餅，卻是以Oreo餅乾當外皮，內餡包螺絲粉的奇怪口味，她還笑稱自己可以去鼎泰豐上班了。

點圖放大header
點圖放大body

