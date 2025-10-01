自由電子報
娛樂 電視

徐灝翔演癌末病人「三連入圍」 台灣唯一角逐亞洲創意大獎

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025年亞洲創意大獎（Asia Academy Creative Awards，簡稱AACA）30日公布入圍名單，慈濟傳播人文志業基金會傳來佳音，共有兩項入圍。其中，大愛劇《生日快樂》演員徐灝翔，憑藉細膩演繹癌末病人，勇奪最佳男配角提名，成為台灣唯一代表，將與澳洲、香港、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國等地的演員共同角逐獎項。

大愛劇《生日快樂》徐灝翔詮釋頭頸癌病友。（大愛提供）大愛劇《生日快樂》徐灝翔詮釋頭頸癌病友。（大愛提供）

徐灝翔在劇中飾演住進花蓮「心蓮病房」的頭頸癌末病人。角色一開始眼神兇狠、滿身刺青、氣場強烈，但在病房裡眾人的關懷下逐漸轉變，最後成為病房中的「里長伯」。他為了詮釋末期病徵，特地向外科醫師朋友請益，再與導演討論如何將部分台詞轉化為沉重的「呼吸聲」，展現病患虛弱狀態。他直言，這次演出必須完全放掉以往「霸氣」角色的肌肉張力與精神狀態，「眼神要調整成疲累，這是最難處理的部分。」

《守藏吏-我的父親與故宮》主持人莊靈。（大愛提供）《守藏吏-我的父親與故宮》主持人莊靈。（大愛提供）

對於接連傳來的喜訊，徐灝翔感嘆：「一切是那麼不可思議，我也還在慢慢試著接受自己入圍這件事。」今年9月，他先是在亞洲影視內容大獎拿下最佳男配角，接著又獲第60屆金鐘獎最佳男配角提名，如今再度進軍AACA，等於一個月內連獲三項國際與國內大獎肯定。

現年將近50歲的徐灝翔，過去多半以表演指導或幕後身份維生，甚至斜槓導演、秀導、教學等工作，坦言一直沒有真正的「代表作」。「直到這次收到接二連三的入圍通知，我才敢很勇敢地跟自己說：我不但會教表演，我也是一個認真、會演戲的演員。」

劇中林正福獲得李華母的原諒後，心情大好。（大愛提供）劇中林正福獲得李華母的原諒後，心情大好。（大愛提供）

他也勉勵仍在演員道路上努力的同儕：「我們就持續認真、不放棄，總有一天流下的汗水和淚水，會在意想不到的時刻綻放出不可思議的光芒。」

除了徐灝翔，《守藏吏－我的父親與故宮》也替慈濟傳播人文志業基金會爭光。節目邀請87歲高齡的資深攝影家莊靈主持，以父親莊嚴當年擔任清宮文物「守藏吏」的親身經歷為背景，細數故宮文物南遷來台的故事。莊靈憑藉深厚的歷史脈絡與說故事功力，入圍本屆AACA「最佳紀實主持人」，將與來自澳洲、印度、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡等地的主持人同場競爭。

body

