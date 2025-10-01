自由電子報
娛樂 最新消息

張賢勝《Trouble Maker》大紅謝台粉！難忘帶父母遊台灣

張賢勝以紅髮象徵初心，並帶著新作《Mess》與粉絲相見。

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國歌手張賢勝暌違多年再度來到台灣，即將在10月11日於WESTAR舉行台北見面會，心情難掩激動，他直言「迫不及待想快點在大家面前唱歌，我真的非常愛大家，謝謝！」

聊到台灣，他回憶起過往來台開唱時，還曾帶著父母同行，「只要提到台灣，腦海裡最先浮現的就是那一幕」，顯見對這片土地懷有深厚情感。他也分享平時的生活樣貌，除了運動、散步，有時會在好天氣裡隨意走出家門享受陽光，或與朋友在夜晚小酌、打遊戲放鬆身心。談到外界關注的刺青，他笑言最近在左臂紋了一把刀，但沒有特別的含義，只是單純的選擇。

張賢勝帶著新作《Mess》，希望觀眾能感受到作品中「失落感、自我意識，以及人際關係的混亂與後悔」。

出道滿10年，張賢勝直言自己始終堅持走在最想做的路上，「雖然有時候會覺得辛苦，但如果不是這樣，對我來說就沒有意義」，未來也會持續保持這份態度。他感謝一路支持的歌迷，「這麼長的時間裡依然如故地喜愛我，真的很感激」。至於粉絲最難忘的名曲《Trouble Maker》，他也大方回應「謝謝大家的喜愛」，並透露接下來的新作品中會有更多能代表他心境的歌曲。

張賢勝將於10月11日來台舉辦FANCON。

在狀態管理上，他謙虛表示「並不是一直都很好，但只要要出現在大家面前，就會盡力調整自己」，展現專業與誠意。對於即將與台灣粉絲重逢，他滿懷期待，直言最珍惜站在舞台上與大家共享的每一個瞬間。這場見面會，勢必將成為他與粉絲共同譜寫的又一段珍貴回憶。

