自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鏟子超人也倒下！法籍網紅曝救災狀況 呼籲：需有心理準備

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，「鏟子超人」成了當地最美風景。（資料照；宋育騰提供）花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，「鏟子超人」成了當地最美風景。（資料照；宋育騰提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕颱風樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹進光復鄉，造成死傷。許多「鏟子超人」自發前往災區協助清理泥水，被譽為「台灣最美的風景」。法國網紅吉雷米也親赴災區，並在社群平台分享救災經驗。

吉雷米表示，許多人以為救災只是「去挖泥巴」，但現場情況複雜。泥巴逐日變硬，清理相當費力；空氣中充滿灰塵，地面可能有碎玻璃或動物屍體，現場氣味及畫面對心理也是挑戰。他指出，災區人多、動線混亂，休息與用餐都不方便，若沒有跟團隊行動，基本補給可能不足，甚至有志工因體力不支而暈倒或嘔吐。

此外，有參與救災的民眾表示，回程後出現發燒、喉嚨痛等身體不適，提醒前往救災的人要做好健康與防護準備。

吉雷米呼籲，救災需要的不只是愛心，還需要時間、體力和心理準備。他建議沒有充分準備的人，可透過捐款、捐物資或加入有組織的志工團隊提供協助，而非直接前往現場，以免添亂。他以台語提醒：「若你無體力，無擋頭，無心理準備，拜託莫賭強。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中