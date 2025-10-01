鏟子超人也倒下！法籍網紅曝救災狀況 呼籲：需有心理準備

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，「鏟子超人」成了當地最美風景。（資料照；宋育騰提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕颱風樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹進光復鄉，造成死傷。許多「鏟子超人」自發前往災區協助清理泥水，被譽為「台灣最美的風景」。法國網紅吉雷米也親赴災區，並在社群平台分享救災經驗。

吉雷米表示，許多人以為救災只是「去挖泥巴」，但現場情況複雜。泥巴逐日變硬，清理相當費力；空氣中充滿灰塵，地面可能有碎玻璃或動物屍體，現場氣味及畫面對心理也是挑戰。他指出，災區人多、動線混亂，休息與用餐都不方便，若沒有跟團隊行動，基本補給可能不足，甚至有志工因體力不支而暈倒或嘔吐。

請繼續往下閱讀...

此外，有參與救災的民眾表示，回程後出現發燒、喉嚨痛等身體不適，提醒前往救災的人要做好健康與防護準備。

吉雷米呼籲，救災需要的不只是愛心，還需要時間、體力和心理準備。他建議沒有充分準備的人，可透過捐款、捐物資或加入有組織的志工團隊提供協助，而非直接前往現場，以免添亂。他以台語提醒：「若你無體力，無擋頭，無心理準備，拜託莫賭強。」

