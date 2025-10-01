阿部瑪利亞自爆被騙了10年 29歲有驚人發現「真的嚇到」

〔記者陳慧玲／台北報導〕從日本來台發展的阿部瑪利亞，雖已從女團AKB48 Team TP「畢業」多年，但最近還是在自己的頻道幫忙昔日夥伴宣傳新單曲，昨（30日）她分享一個秘密，自己覺得不可思議，網友也覺得很新鮮。

阿部瑪利亞被網友誇讚是「長腿美女」。（翻攝自IG）

29歲的阿部瑪利亞談到：「我要跟大家說一件事，真的是沒想到，我被自己騙了大概10年了！」社會上詐騙事件很多，但到底怎麼回事，阿部怎麼會自己騙自己？

接著阿部瑪利亞解釋：「近期有去看了醫生，那時候要量身高，一直以來覺得自己是168.2cm，結果我有169.7cm，我真的嚇到，成年了還可以長身高？！」她也分享出現驚人發現後的感想：「覺得自己是168.2cm生活跟自己是169.7cm生活不一樣！（雖然說不出哪裡不一樣，就是感覺有問題！）真的不敢相信！」

阿部瑪利亞不敢相信成年後身高還會增加。（翻攝自IG）

網友看到阿部瑪利亞的描述，笑稱「四捨五入」後，以後她可以對外宣稱自己身高170公分了，也有不少網友誇她真的是「長腿美女」，還有網友開玩笑說，難不成日本和台灣有時差，就連阿部的身高也有了誤差？

