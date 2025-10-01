暖哭！杜詩梅前進光復加入「水槍超人」新戰隊 謝陳漢典LuLu「三更半夜匯款」

〔記者蕭方綺／台北報導〕杜詩梅與老公在花蓮經營餐廳，算是「花蓮媳婦」之一，她公公的老家在光復鄉，因此這次水災來襲時，老家也損失慘重。不過，杜詩梅仍號召演藝圈好友協力救災，不僅搭建「臨時澡間」，近日還「水槍超人」新戰隊，讓百台高壓清洗機即將投入災區，幫助災民清洗家園。

杜詩梅和鍾欣凌登高一呼，找好友成立「水槍戰隊」幫助災民重建家園。（翻攝自臉書）

然而這個「新戰隊」並不是她一人就能完成的目標，她提到身邊許多朋友給予金錢跟力量幫助，直呼自己有想法後，「馬上就有很多溫暖的朋友給予我們金錢上的支持，太可愛的廠商也直接說『我們買一他們捐一』。」大家展現了台灣人的溫暖。

杜詩梅現在是花蓮媳婦。（翻攝自臉書）

她逐一感謝眾多好友，尤其提到：「謝謝漢典&LuLu三更半夜的匯款讓我有了底氣！」另外包含鍾欣凌、陶晶瑩、楊貴媚、于美人、黃嘉千、高怡平等人，以及幫忙載運貨品、加入志工團的人。杜詩梅感動表示身為受災戶的一員，「我真心很會許願！！高壓清洗機是接力『鏟子超人』之後的絕對利器呀」，期待有「水搶超人」的加入，後續工作能儘快完成。

