自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「這群人」停工後開嗆！董仔狠拒展榮展瑞過程曝光

展榮展瑞《月光族》MV致敬《極速傳說》。（禾森娛樂提供）展榮展瑞《月光族》MV致敬《極速傳說》。（禾森娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕百萬YouTuber展榮展瑞最新單曲《月光族》MV正式上線，延續90年代廣嗨曲風，把復古KTV、港片氛圍與廣場舞能量全數搬進畫面。兩人分享，小時候常跟著姊姊們一起追星，他們都很喜歡《極速傳說》這部作品，對粵語的舞曲特別有感覺，所以就很想再以Short音樂的方式挑戰。展榮展瑞說：「這些都是我們的成長養分，所以特別想再挑戰一次！」

展榮展瑞《月光族》MV廣嗨港片元素大爆發。（禾森娛樂提供）展榮展瑞《月光族》MV廣嗨港片元素大爆發。（禾森娛樂提供）

《月光族》以「快樂療癒」為主軸，MV裡從廣場舞到夜生活彩蛋滿滿，也讓粉絲直呼「看完馬上想站起來跳！」尤其越南的反應最讓展榮展瑞驚喜，許多在地粉絲自發錄下跳舞影片，從街頭、教室到公司都能看到月光舞的身影，他們透露，目前雖然宣傳已告一段落，但幾乎每週都有粉絲自發上傳影片，讓「月光舞」持續延燒。展榮展瑞更暗示，未來會在IG投放隱藏版短片與彩蛋，要跟全球粉絲玩一場「永遠沒有結束的廣嗨遊戲」 。

展榮展瑞《月光族》MV上架。（禾森娛樂提供）展榮展瑞《月光族》MV上架。（禾森娛樂提供）

MV幕後同樣笑料滿滿，再次找來已停工的「這群人」董仔跨刀製片。展瑞感性地說：「我們好像可以這樣繼續拍攝更多東西。」不過董仔其實早在上一次幫他們拍 MV時就霸氣回絕：「不可能！」她強調當時之所以出手，是因為看兄弟倆沒有唱片公司、狀況特別辛苦才來幫忙，「以後請聯絡我經紀人，一切按照行情算。」現場瞬間笑翻，全體工作人員都直呼太真實。展榮直言：「雖然跳到快昏倒，但看到成品的瞬間還是覺得很超值。」

展榮展瑞拍MV邀董仔再出手。（禾森娛樂提供）展榮展瑞拍MV邀董仔再出手。（禾森娛樂提供）

BY2則是展榮展瑞心中的夢幻合作名單，因為同樣是雙胞胎，加上曲風裡都帶有可愛元素，很想一起玩出新火花。展榮自嘲：「雖然年紀比她們大，但我卻是聽她們音樂長大的。」他們也透露，正在籌備人生中第一張專輯，而且其中一首歌曲會有一位很驚喜的歌手合唱。至於接下來的計劃，他們則喊話要挑戰更大的唱跳舞台，但語帶幽默地補上一句：「不能只做夢，還是要先賺錢。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中