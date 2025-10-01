「這群人」停工後開嗆！董仔狠拒展榮展瑞過程曝光

展榮展瑞《月光族》MV致敬《極速傳說》。（禾森娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕百萬YouTuber展榮展瑞最新單曲《月光族》MV正式上線，延續90年代廣嗨曲風，把復古KTV、港片氛圍與廣場舞能量全數搬進畫面。兩人分享，小時候常跟著姊姊們一起追星，他們都很喜歡《極速傳說》這部作品，對粵語的舞曲特別有感覺，所以就很想再以Short音樂的方式挑戰。展榮展瑞說：「這些都是我們的成長養分，所以特別想再挑戰一次！」

《月光族》以「快樂療癒」為主軸，MV裡從廣場舞到夜生活彩蛋滿滿，也讓粉絲直呼「看完馬上想站起來跳！」尤其越南的反應最讓展榮展瑞驚喜，許多在地粉絲自發錄下跳舞影片，從街頭、教室到公司都能看到月光舞的身影，他們透露，目前雖然宣傳已告一段落，但幾乎每週都有粉絲自發上傳影片，讓「月光舞」持續延燒。展榮展瑞更暗示，未來會在IG投放隱藏版短片與彩蛋，要跟全球粉絲玩一場「永遠沒有結束的廣嗨遊戲」 。

MV幕後同樣笑料滿滿，再次找來已停工的「這群人」董仔跨刀製片。展瑞感性地說：「我們好像可以這樣繼續拍攝更多東西。」不過董仔其實早在上一次幫他們拍 MV時就霸氣回絕：「不可能！」她強調當時之所以出手，是因為看兄弟倆沒有唱片公司、狀況特別辛苦才來幫忙，「以後請聯絡我經紀人，一切按照行情算。」現場瞬間笑翻，全體工作人員都直呼太真實。展榮直言：「雖然跳到快昏倒，但看到成品的瞬間還是覺得很超值。」

BY2則是展榮展瑞心中的夢幻合作名單，因為同樣是雙胞胎，加上曲風裡都帶有可愛元素，很想一起玩出新火花。展榮自嘲：「雖然年紀比她們大，但我卻是聽她們音樂長大的。」他們也透露，正在籌備人生中第一張專輯，而且其中一首歌曲會有一位很驚喜的歌手合唱。至於接下來的計劃，他們則喊話要挑戰更大的唱跳舞台，但語帶幽默地補上一句：「不能只做夢，還是要先賺錢。」

