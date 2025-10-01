自由電子報
娛樂 最新消息

潤娥「全程不用翻譯」巨星風采不變 張兆志曝8年前合照掀回憶殺

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人張兆志近日在社群平台掀起一波回憶殺，他貼出自己8年前主持韓星潤娥來台記者會的照片，驚呼：「什麼？竟然已經8年前了？」並盛讚潤娥全程不用翻譯，就能流暢對談，不僅體貼現場粉絲，更展現巨星風采，讓他至今仍印象深刻。

張兆志（右）貼出8年前主持潤娥記者會的合照，盛讚她巨星風采依舊。（翻攝自臉書）張兆志（右）貼出8年前主持潤娥記者會的合照，盛讚她巨星風采依舊。（翻攝自臉書）

貼文曝光後，引來網友熱烈留言：「中文10級。不過這次戲劇中的中文對話，沒有字幕還真的聽不懂」、「感覺您在預告了，這次的主持也是您」、「一晃眼，時間過好快」，不少粉絲紛紛直呼期待潤娥再度來台與粉絲互動。

其實潤娥對中文的實力與努力，外界早有目共睹。早在2017年舉辦台灣粉絲見面會時，她就挑戰演唱《簡單愛》、《小幸運》，她不僅對中文有高度興趣，2019年12月更正式通過中文檢定，展現驚人毅力。今年潤娥又憑Netflix韓劇《暴君的廚師》，人氣再度攀上新高峰。

點圖放大
點圖放大

