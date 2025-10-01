自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）馬郁雯閃辭新聞主播 下一步甜嫁李正皓？

「揭弊女神」主播馬郁雯昨閃電宣布離開三立新聞台。（馬郁雯提供）「揭弊女神」主播馬郁雯昨閃電宣布離開三立新聞台。（馬郁雯提供）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯今（1）日一早被《自由娛樂頻道》獨家披露昨是她任職三立9年多的最後一天，鬆口暫卸12年的電視記者主播生涯，透露男友、三立新聞台政論節目主持人李正皓支持她所有決定，更親曝下一步計畫。

稍早馬郁雯接受本報獨家訪問，坦言離開主播、新聞工作和轉戰政界、投入市議員選舉無關，她說：「我今年33歲自大學畢業後就投入新聞工作，12年來忙碌衝跑獨家，早就想過要好好休息、自我沉澱一下，然後再思考人生下一步。」

馬郁雯男友、談話節目主持人李正皓。馬郁雯男友、談話節目主持人李正皓。

馬郁雯開心說，明（2）日是她34歲生日，馬上被虧離開耕耘12年的新聞工作，算是給自己最好生日禮物嗎？她才卸下心防說，就是想先休息一陣子，3日要暫離台灣赴新加坡旅遊；男友李正皓是否也同行？馬郁雯沒否認。

至於已34歲了，又和李正皓感情穩定，「趕快把自己嫁掉」是否也是選項之一？馬郁雯支支吾吾害羞說：「不能說是選項，我們都朝好的方向邁進。」稱有任何「好」消息，一定會告訴大家。

她離開任職9年多的三立電視台，很多同事都很不捨，右為三立《前進新台灣》主持人王偊菁。（翻攝自馬郁雯臉書）她離開任職9年多的三立電視台，很多同事都很不捨，右為三立《前進新台灣》主持人王偊菁。（翻攝自馬郁雯臉書）

馬郁雯昨晚證實9月30日，是她任職三立新聞台最後一天，是否已準備好轉戰政界投入台北市議員選舉？馬郁雯沒否認，僅表示：「靜下心思考，好好先放假。」

點圖放大body

