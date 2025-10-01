自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

祈錦鈅救災挨酸網美擺拍 凌晨吐心聲「原來笑是錯的」

〔記者王靖惟／台北報導〕國民女神祈錦鈅日前連假結束手邊工作後，馬不停蹄前往花蓮協助風災重建，卻在上網PO文分享心得與現況後，被酸只是去災區打卡拍攝網美照，讓祈錦鈅相當難受，氣得在限動上連po好幾張手機使用時間調聯圖與時間軸，並心寒回應，表示自己當天眼睛都沾上泥巴了，卻被說成沒出力的人，讓她感到難過。

祈錦鈅前往花蓮災區當志工卻被酸，凌晨在社群吐露心聲。（圖翻攝maxinechiii）祈錦鈅前往花蓮災區當志工卻被酸，凌晨在社群吐露心聲。（圖翻攝maxinechiii）

祈錦鈅30日發文表示工作告一段落後，一行人連夜開車前往花蓮，「現場泥沙厚到我花了很多時間在拔腳，雖然後面挖土機終於來了，但要把家園真正清乾淨，還需要很多很多的人力。」她並呼籲有時間有力氣的人可以前往災區幫忙，「團結力量大！」

沒想到留言區卻有許多酸民，認為祈錦鈅去救災還有時間拍漂亮的照片，「災區搞得像網美打卡點是什麼」，甚至指出照片都是修過擺拍，以及去救災依舊保持美貌，衣服也沒有髒污，這件事令人感到非常不合理。祈錦鈅無奈留言區回覆酸民質疑，「如果只是因為發了照片讓你有這樣的想法，那也希望你可以用行動來災區盡一份心力」、「我們根本不知道媒體會來，我素顏夾著鯊魚夾穿準備好只能丟掉的衣服，眼睛還噴到泥巴」，並在限動上自嘲「對不起，我調色修圖，可以嗎？可以嗎？可以嗎？」

祈錦鈅遇上傅崑萁勘災時，已滿腳滿手都是泥土汙垢。（圖翻攝maxinechiii）祈錦鈅遇上傅崑萁勘災時，已滿腳滿手都是泥土汙垢。（圖翻攝maxinechiii）

祈錦鈅今凌晨時再度於動上吐露心聲，無奈的表示「挖到看到地板的時候，很開心啊，原來笑是錯的。」她更寫下「從以前一直被教育要表情管理，累、不開心都要笑著。現在笑，想帶給大家不要壓力那麼大，希望大家一起努力不要都是屎臉，是罪過呢。」，也附上了許多當時工作時的影音與現場照片，以及附上傅崑萁到場巡視時，被志工當場鼓吹拿鏟子挖淤泥的圖文，後續有網友也安慰祈錦鈅「我昨天有看到新聞，棒棒的，讚」、「原來是妳們讓王鏟兩鏟」、「人美心也美，妳的世界也是美」「佩服你們自動自發協助」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中