祈錦鈅救災挨酸網美擺拍 凌晨吐心聲「原來笑是錯的」

〔記者王靖惟／台北報導〕國民女神祈錦鈅日前連假結束手邊工作後，馬不停蹄前往花蓮協助風災重建，卻在上網PO文分享心得與現況後，被酸只是去災區打卡拍攝網美照，讓祈錦鈅相當難受，氣得在限動上連po好幾張手機使用時間調聯圖與時間軸，並心寒回應，表示自己當天眼睛都沾上泥巴了，卻被說成沒出力的人，讓她感到難過。

祈錦鈅前往花蓮災區當志工卻被酸，凌晨在社群吐露心聲。（圖翻攝maxinechiii）

祈錦鈅30日發文表示工作告一段落後，一行人連夜開車前往花蓮，「現場泥沙厚到我花了很多時間在拔腳，雖然後面挖土機終於來了，但要把家園真正清乾淨，還需要很多很多的人力。」她並呼籲有時間有力氣的人可以前往災區幫忙，「團結力量大！」

請繼續往下閱讀...

沒想到留言區卻有許多酸民，認為祈錦鈅去救災還有時間拍漂亮的照片，「災區搞得像網美打卡點是什麼」，甚至指出照片都是修過擺拍，以及去救災依舊保持美貌，衣服也沒有髒污，這件事令人感到非常不合理。祈錦鈅無奈留言區回覆酸民質疑，「如果只是因為發了照片讓你有這樣的想法，那也希望你可以用行動來災區盡一份心力」、「我們根本不知道媒體會來，我素顏夾著鯊魚夾穿準備好只能丟掉的衣服，眼睛還噴到泥巴」，並在限動上自嘲「對不起，我調色修圖，可以嗎？可以嗎？可以嗎？」

祈錦鈅遇上傅崑萁勘災時，已滿腳滿手都是泥土汙垢。（圖翻攝maxinechiii）

祈錦鈅今凌晨時再度於動上吐露心聲，無奈的表示「挖到看到地板的時候，很開心啊，原來笑是錯的。」她更寫下「從以前一直被教育要表情管理，累、不開心都要笑著。現在笑，想帶給大家不要壓力那麼大，希望大家一起努力不要都是屎臉，是罪過呢。」，也附上了許多當時工作時的影音與現場照片，以及附上傅崑萁到場巡視時，被志工當場鼓吹拿鏟子挖淤泥的圖文，後續有網友也安慰祈錦鈅「我昨天有看到新聞，棒棒的，讚」、「原來是妳們讓王鏟兩鏟」、「人美心也美，妳的世界也是美」「佩服你們自動自發協助」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法