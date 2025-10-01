才傳婚變分居！妮可基嫚被證實遞交離婚申請

〔記者許世穎／綜合報導〕影后妮可基嫚與鄉村歌手丈夫基斯厄本昨驚傳婚變，恐將結束長達19年的婚姻。而根據《綜藝》報導證實，妮可已在納許維爾遞交離婚申請。

兩人在2005年於洛杉磯舉辦的「G’Day USA」活動上相識，一年後於雪梨完婚至今，被視為好萊塢模範夫妻，經常互相支持對方事業，妮可參加基斯的演唱會，基斯也常伴隨她出席首映會、奧斯卡或艾美獎。今年5月，他們還一同走上美國鄉村音樂學院獎紅毯，6月則被目擊現身納許維爾，一起觀賞賽事。

妮可基嫚（右）被證實已正式遞交和基斯厄本的離婚申請。（美聯社）

在婚姻初期，妮可曾協助陷入酗酒問題的基斯進入戒治中心，他也多次公開感謝太太，認為她是自己康復與保持清醒的重要力量。2024年，當妮可獲頒美國電影學會（AFI）終身成就獎時，基斯在致詞中深情回顧兩人一路走來的艱辛與愛情。他說：「婚後4個月，我就進了3個月的戒治所……妮可突破了所有負面聲音，甚至包括她自己的疑慮，她選擇了愛。18年後的今晚，我們才有了今天。」

基斯當時更形容妮可「真誠卻堅韌，嚴肅又能搞怪」，並提到她的座右銘是「選擇愛」，讚嘆她擁有無可比擬的愛人的能力。令人唏噓的是，今年6月，兩人還甜蜜慶祝結婚19週年，基斯在IG公開曬出兩人相擁的黑白照，寫下：「結婚紀念日快樂，寶貝。」如今卻傳出分開，讓外界相當震驚。

