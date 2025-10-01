自由電子報
娛樂 最新消息

捷運優先席爆衝突！他逆風挺白髮婦

婦人搭捷運，要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者林南谷／台北報導〕台北捷運公司已將「博愛座」改名「優先席」，但爭議並未消弭，一名老婦上個月29日下午疑不滿年輕乘客坐優先席，持袋子與雨傘逼讓座，甚至動手拍打，該年輕人怒火中燒，當場出腳反擊將老婦踹飛到對面座位，不少人支持年輕人，但也有人逆風挺老婦。

網紅楊律師在臉書發文表態立場，他說：「即使博愛座有空位，我寧願站在博愛座前，因為我知道有人比我更需要。此外，再怎麼爭吵，即使老人有黑歷史，也不可以用力踹老人。」看到臉書一大堆人力挺踹老人的年輕人，楊律師稱他冒著被罵的風險，逆風貼文。

事發於上個月29日下午4點多，老婦搭乘台北捷運紅線象山站往淡水方向，當列車行經信義安和站時，她在車廂內見到有名長髮男子坐在優先席上，明明還有其他座位，她卻上前要求對方讓座，還拿手上的包包打人，男子忍無可忍，直接一腳將老婦踹倒，場面一度失控。

捷運警察隊表示，此案雖然未接獲相關報案，但後續將調閱監視器畫面追查兩人身分，並依違反社會秩序維護法來偵辦。

