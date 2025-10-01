鏟子英雄湧入花蓮！ 外國人驚呼：只有台灣會這樣做

被譽為「鏟子超人」的台灣志工協助清理家園。（記者王錦義攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，引發光復鄉嚴重災情。全台各地民眾自發前往災區協助清理，形成「鏟子超人」大軍，善舉也讓在地人和外國人都深受震撼。資深製作人王偉忠近日在高鐵上巧遇一名外籍旅客，對方主動提及災情，更直言：「只有台灣會這樣做。」

王偉忠表示，這幾天因赴中南部工作，沿途不斷透過社群平台關心災區狀況，「滿地厚泥真的很辛苦，非常感佩各位鏟子英雄的付出。」沒想到在高鐵旅途中，一位外國人主動與他談起花蓮災情，語氣充滿震撼。

那位外國人提到，他在世界各地經商，看過無數災難現場，但唯獨在台灣會看到民眾自己扛鏟子、穿雨鞋、搭車趕往災區協助清泥救災。他還一再強調：「真的只有台灣會這樣做。」

王偉忠也提到，這次遇上連假，不少人開著吊車、怪手、水車前往支援，也有人徒手挖泥、送物資，甚至有人拿水管幫志工刷乾淨雨鞋。「那畫面真的讓人很感動，這就是台灣的精神。」

文章最後，他也不忘呼籲政府：「要好好的照顧我們這些善良的人民，大家都想要平安、希望彼此都能安居樂業」。

