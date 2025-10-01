（影音）童仲彥批八炯 帶發電機進災區作秀

童仲彥30日在網路節目《阿童之聲》點名八炯。（翻攝自Youtube）



〔娛樂頻道／綜合報導〕民視新聞台談話節目《頭家來開講》前主持人、台北市前議員童仲彥日前親赴花蓮光復鄉風災現場救災，30日在網路節目《阿童之聲》痛批部分名嘴和網路側翼未到現場卻大放厥詞，怒斥：「沒去現場的人，沒資格講任何話。」

童仲彥在影片點名網紅八炯，指八炯帶一組人馬、多支手機拍攝，並用救災手推車搬運自己的發電機，「在災區你帶發電機去做什麼。」有網友向童仲彥爆料，稱八炯到姑姑家拍片還打燈光、有導演跟拍40分鐘，童仲彥批評「災區不需要這種人」、「救災不是作秀」，並要八炯忠實公布跟拍內容，不要剪接，更表示歡迎對方提告。

請繼續往下閱讀...

此外，童仲彥也讚揚慈濟志工付出，提及救災期間曾收到「下游潰堤」簡訊，造成現場恐慌，後來才知是經濟部引流，並描述所見在抵達光復車站，月台擠滿自備水桶、鏟子的志工，展現「台灣人精神」。

相關新聞：被童仲彥批帶發電機進災區作秀 八炯怒反擊

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法