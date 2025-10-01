自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影音）童仲彥批八炯 帶發電機進災區作秀

（影音）童仲彥批八炯 帶發電機進災區作秀童仲彥30日在網路節目《阿童之聲》點名八炯。（翻攝自Youtube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民視新聞台談話節目《頭家來開講》前主持人、台北市前議員童仲彥日前親赴花蓮光復鄉風災現場救災，30日在網路節目《阿童之聲》痛批部分名嘴和網路側翼未到現場卻大放厥詞，怒斥：「沒去現場的人，沒資格講任何話。」

童仲彥在影片點名網紅八炯，指八炯帶一組人馬、多支手機拍攝，並用救災手推車搬運自己的發電機，「在災區你帶發電機去做什麼。」有網友向童仲彥爆料，稱八炯到姑姑家拍片還打燈光、有導演跟拍40分鐘，童仲彥批評「災區不需要這種人」、「救災不是作秀」，並要八炯忠實公布跟拍內容，不要剪接，更表示歡迎對方提告。

此外，童仲彥也讚揚慈濟志工付出，提及救災期間曾收到「下游潰堤」簡訊，造成現場恐慌，後來才知是經濟部引流，並描述所見在抵達光復車站，月台擠滿自備水桶、鏟子的志工，展現「台灣人精神」。

相關新聞：被童仲彥批帶發電機進災區作秀 八炯怒反擊

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中