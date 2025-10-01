自由電子報
娛樂 最新消息

不是停電也不是故障！巴基斯坦人好Chill 電影院突停5分鐘原因竟是這個

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭彥均、莎莎主持的八大《WTO姐妹會》，日前討論「各國人最在乎的事情」，節目中，來自巴基斯坦的新住民Usama提到，巴基斯坦人很重視休息時間，店員寧願讓客人乾等，也不會犧牲休息時間。

Usama表示巴基斯坦人很重視休息時間。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）Usama表示巴基斯坦人很重視休息時間。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Usama回憶，前年回巴基斯坦的時候，太太去按摩，沒想到才按到一半，按摩師父突然對太太說，現在是休息時間，隨即就跑去吃午餐了。雖然對方有說，吃個東西馬上就回來，但是Usama苦笑表示，「巴基斯坦人的馬上不一定是馬上，有可能會很久」，這段奇妙的經歷，讓現場來賓都笑翻。

Usama的太太按摩到一半，按摩師父跑去休息。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）Usama的太太按摩到一半，按摩師父跑去休息。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Usama看電影看到一半，螢幕突然靜止。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）Usama看電影看到一半，螢幕突然靜止。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

除了按摩中途休息，Usama還分享了一段在電影院的趣事。他說，有一次在巴基斯坦看電影，看著看著螢幕突然靜止，Usama心想，不可能結尾在這個地方吧，他猜想會不會是停電，「因為那邊有可能會停電，不過我沒有在百貨商場裡面，遇過停電」，結果Usama的堂弟跟他解釋，這是中場休息5分鐘，方便觀眾上廁所，主持人郭彥均聽後表示，這就是舞台劇的概念，其他來賓也笑說：「很貼心。」

