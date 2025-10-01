從2892人中勝出！22歲高石明里圓夢晨間劇女主角

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本22歲「空靈系美人」高石明里演出《玻璃之心》竄紅，她首度擔綱晨間劇女主角，演出NHK晨間劇《怪談作家之妻》，忍不住落淚表示：「從小夢想成為晨間劇女主角，現在站在這時空的主舞台，真的像在做夢。」

高石明里與搭檔男主角托米巴斯托（Tommy Bastow）接受Hami Video專訪，談到與台灣的緣分時開心表示：「我以前曾經去過台灣一次，真的受到了很多照顧，我很喜歡台灣。很高興作品能在台灣播出，我會努力拍出一部能讓台灣觀眾喜歡的晨間劇，大家一定要看，請多多指教！」

《怪談作家之妻》主演高石明里今年人氣飆升。（翻攝自NHK）

《作家怪談之妻》的日文劇名蘊含「蛻變與變化」的寓意，專訪中特別詢問兩位主演是否在拍攝過程中感受到自己的轉變，高石明里笑言：「最近才發現自己體力這麼好呢！或許就是因為《作家怪談之妻》這部劇改變了我也說不定，沒想到我好像意外的很有體力！」

男主角托米巴斯托則補充：「我也一樣覺得自己和以前不同，專注力變得更好了，因為拍攝時間很長，都能夠堅持下來。」

晨間劇《怪談作家之妻》女主角高石明里是今夏討論度極高的新秀之一，她坦言兩度進入晨間劇選角，但在最後階段卻失之交臂，如今從小的夢想終於成真，得知自己被選中時不敢相信自己的耳朵，幸福到幾近「頭腦一片空白」，她也承諾：「我會全力以赴、呈現讓觀眾感受到溫暖的作品。」

《怪談作家之妻》高石明里飾演的角色，是以作家小泉八雲（Lafcadio Hearn）之妻小泉節子的半生為靈感。（翻攝自NHK）

《怪談作家之妻》以取得日本國籍的作家小泉八雲 （Lafcadio Hearn）之妻小泉節子的半生為靈感，描繪在明治時代快速西化的浪潮下，一對夫妻如何傾聽無名群眾的內心故事，為他們發聲並記錄成一篇篇有趣的怪談。

導演橋爪氏盛讚高石明里在2892名候選人中脫穎而出，展現極具真實感的演技：「她能夠真正『活在角色』裡，自然到讓人分不清是在演戲，甚至有人因為太真實而一度以為她不是在表演。」

令人驚訝的是，經常出現在NHK戲劇的北川景子，日前宣布首度參演NHK晨間劇，她飾演女主角的親戚，出身名門、自小在三十多名侍女環伺下成長，兼具高雅與嚴厲氣質，她以武士之女的身分，教導高石明里其禮儀與茶道等傳統教養。

對於北川景子的加入，高石明里充滿敬意的說：「她對我的角色展現的愛非常深厚，僅僅是在身邊默默守護，就成為一種力量，她的堅強也對我的角色有著極大影響力。」

《怪談作家之妻》於10月3日Hami Video一次播出五集，下週起每週一到五同步播出。

