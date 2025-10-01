自由電子報
娛樂 最新消息

《今際之國》第3季比地獄還狠？導演玩新風格「陰暗角色登場」

《今際之國的闖關者》第3季導演佐藤信介接受媒體線上訪問。（Netflix提供）《今際之國的闖關者》第3季導演佐藤信介接受媒體線上訪問。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix人氣日劇《今際之國的闖關者》第3季熱播，導演佐藤信介接受媒體線上訪問，談及創作挑戰、選角理念以及尋找全新影像主題。

回顧前兩季製作歷程，佐藤信介表示，第1季與第2季多著重在補充原作中未解釋或未描繪的謎團，製作上未遇到太多困難，「第一季我們已完整呈現特定的世界觀與視覺主題，第二季則採用完全不同的影像風格，有種完成階段性的感覺。因此第三季，決定挑戰全新且不同的影像主題，嘗試帶給觀眾截然不同的感受。」

賀來賢人飾演全新暗黑角色。（Netflix提供）賀來賢人飾演全新暗黑角色。（Netflix提供）

黑暗角色的選角巧思

談到賀來賢人飾演的全新角色「隆二」，導演形容這是一個試圖用理智解讀死亡，卻始終困在矛盾與黑暗情緒中的人物，「我想要塑造一個極具黑暗魅力的角色。」他提到，在製片人建議下鎖定賀來賢人，「我看過賀來先生的作品，認為他非常適合詮釋陰暗氣質的角色。同時，我們需要隆二成為劇中的另一核心角色，他的加入讓整體更完整。」

「今際之國的闖關者」與現實世界的選擇

被問到是否會選擇想留在「今際之國」？佐藤信介給出明確答案：「我絕對不會選擇留在那裡，我會留在現實世界。我無法理解選擇那邊的人。」不過他補充，「如果有人真的想加入（今際之國），我會很樂意和他聊聊。」

點圖放大body

