從情侶到夫妻！《今際之國3》山崎賢人×土屋太鳳共闖遊戲最終章

山崎賢人（左）、土屋太鳳三度合作《今際之國的闖關者》。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《今際之國的闖關者》第3季熱播，主演山崎賢人與土屋太鳳攜手再度合作演夫妻；談到一路走來的感受，山崎賢人說：「從第一季開始，我一直覺得向世界展示日本作品是一種挑戰，而這股挑戰精神也成為我持續前進的動力。」

《今際之國的闖關者3》山崎賢人。（Netflix提供）

山崎賢人表示，這次能再度和太鳳合作《今際之國的闖關者》，讓我們在不同作品後再次相遇，「這種重逢的緣分，也是我演戲的能量來源。」

他進一步談到角色成長：「透過第1、2季的拍攝，我在現實生活中作為演員也克服了許多挑戰，這讓我更有自信。角色在劇中逐步成長，我也跟著獲得了力量。」透露唯一目標就是把太鳳帶回家。

《今際之國的闖關者3》土屋太鳳。（Netflix提供）

土屋太鳳：重逢的成就感，來自觀眾肯定

土屋太鳳分享：「和曾經合作過的夥伴再次相見，重新一起創作不同的作品，讓我覺得特別有成就感，也是最吸引我的部分。當聽到觀眾對我們作品的回饋時，即使過程再辛苦，都會覺得一切值得。」

至於角色變化，她透露：「第3季裡，和山崎已成為夫妻。劇中有一個『未來拼圖』的遊戲，讓我們能夠窺見角色對未來的想像，包括孩子的誕生與曾經的幸福片段。這些橋段填滿夫妻之間的情感。」

真實挑戰遊戲的震撼

對於劇中遊戲，山崎賢人直呼非常過癮：「像是抽籤、神社遊戲等場景，都讓我在拍攝時感到非常興奮。雖然知道這是戲劇，但仍忍不住去思考，如果真的發生這樣的遊戲，我該如何面對。尤其結局部分，真的覺得酷到不行！」

隨著《今際之國的闖關者》第3季上線，山崎賢人與土屋太鳳展現更深層的演技火花，透過角色成長與情感羈絆，為觀眾帶來全新體驗。《今際之國的闖關者》第3季共6集於Netflix上線。

