于朦朧死因成謎 高泰宇抖監視器未公開內幕

于朦朧於9月11日不幸墜樓身亡，中國官方說法為「飲酒意外」。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧演出電視劇《三生三世十里桃花》走紅兩岸三地，上個月11日驚傳墜樓身亡，一開始官方通報稱飲酒意外，隨著大批爆料湧出，令外界質疑其死因不單純，陰謀論四起，甚至牽涉中國娛樂圈和中共高層權貴。

于朦朧生前友人、已退出演藝圈的男星高泰宇，一度被控設局聚會參與者之一，近日公開自己不在場證明，並曝光不公開監視器畫面背後真相。上個月中，高泰宇發聲明強調已退出娛樂圈，也從未出現在于朦朧墜樓前的事發現場。

請繼續往下閱讀...

高泰宇近日再開直播公開掌握微博對話，同時公開播放語音內容，證明自己未出席那場聚會，他更表示：「原先要公開監視器畫面，因家人受影響，最後決定不公開。」堅稱已被外界質疑，怎麼敢把監視器曝光，「希望外界體諒我保護家人的想法。」

在微博逾2千萬粉絲的于朦朧上個月中旬突傳墜樓過世，大批粉絲錯愕，不少知情人士爆料，直指于朦朧死並不是單純喝醉酒不慎墜樓。目前大部分爆料都指向當晚于朦朧出席聚會，與會者包括于朦朧經紀人、據稱是中共中央書記處書記蔡奇私生子（孫）的電影製作人辛奇、導演程青松、製片方勵、編劇極光光、演員高泰宇和宋伊人、歌手焦邁奇等人，外界認為于朦朧之死與這些人脫離不了關係。

