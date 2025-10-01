自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）馬郁雯才傳投入市議員選舉 閃辭新聞主播

馬郁雯上個月中曾傳出將投入台北市議員選舉。（資料照，記者陳彩玲攝）馬郁雯上個月中曾傳出將投入台北市議員選舉。（資料照，記者陳彩玲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯近日緊咬民眾黨主席黃國昌遭爆自2022年起指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，30日再嗆黃國昌「本身就是個笑話」，沒想到這是她在電視新聞圈最後代表作，鬆口昨是她在三立新聞台最後一天上班日。

馬郁雯昨晚向記者證實：「9月30日，是我的最後一天上班日！」記者追問是否已準備好轉戰政界投入台北市議員選舉？對此，馬郁雯沒證實也沒否認，僅留下耐人尋味伏筆：「靜下心思考，好好先放假。」

她有「揭弊女神」封號。（翻攝自馬郁雯臉書）她有「揭弊女神」封號。（翻攝自馬郁雯臉書）

上個月18日，馬郁雯傳出將轉戰政治圈，投入台北市議員選舉，當時她受訪時僅說：「現在是人生的轉捩點，所以必須好好思考，若有決定會向關心我的朋友報告。」三立電視台則回應：「該員目前尚未離職，尊重個人決定。」

對於馬郁雯傳出轉戰政界，她男友、三立新聞台政論節目《新台派上線》李正皓力挺，「馬郁雯要做什麼都是她的認真思考後的選擇，會全力支持。」

相關新聞：黃國昌開直播駁神隱 揭弊女神馬郁雯神助攻？

