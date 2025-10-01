自由電子報
娛樂 最新消息

捷運優先席爆衝突！白髮婦逼讓座遭踹飛 陳沂揭真面目

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運公司雖已將「博愛座」改名為「優先席」，但爭議並未消弭，一名老婦前天（29日）下午因不滿年輕乘客坐在優先席，持袋子與雨傘不斷逼讓座，甚至動手拍打。沒想到該名年輕人怒火中燒，當場出腳反擊將老婦踹飛到對面座位。對此，網紅陳沂也爆料直指這名「白髮婆婆」早已是中研院圈的都市傳說，行徑完全不意外。

回溯事發過程，老婦當場揚言報警也引發乘客驚呼，陳沂對此在臉書發文指出，這名白髮婆婆經常自稱出版社人員，穿梭各大研討會蹭吃蹭喝，甚至纏著主講人問無關緊要的問題，讓不少人相當頭痛，她更透露圈內早就有人稱呼這類人為「丐幫」，專靠假媒體名片混入場合，免費拿公關品。

婦人搭捷運，要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（組合照，翻攝自Threads）婦人搭捷運，要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（組合照，翻攝自Threads）

陳沂進一步強調，這名婆婆在捷運上硬要別人讓座、不滿就動手用包包甩人「完全不意外」，她直批這是長年養成的習慣，行為模式早已成自然，因此才會在公共場合鬧出逼讓座衝突，如今被年輕乘客一腳踹飛，對許多人來說雖有「解氣」感，但背後反映的社會亂象更值得思考。

不過陳沂也提醒，雖然網友大多拍手叫好，但男子的行為恐涉「防衛過當」，若老婦真的提告，依法律規範仍可能成立傷害罪。這番爆料讓「丐幫婆婆」一詞在網路延燒，網友直呼「原來真有其人」、「捷運傳奇終於現身」，掀起另一波熱議。

點圖放大header
點圖放大body

