吳慷仁進軍中國滿1年！個人、工作室微博粉絲數曝光「真實到刺眼」

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳慷仁簽約中國經紀公司「壹心娛樂」恰逢滿1年，今（1日）正值中國建國76週年，中共十一國慶敏感時刻，吳慷仁是否「發文輸誠」備受矚目，而他截至目前在中國的實際人氣數據，更被網友們形容「真實到刺眼」、「完全不意外」，也讓外界好奇他在中國市場的實際影響力。

吳慷仁證實簽約中國經紀公司「壹心娛樂」滿1年，近來被宣布成立「個人工作室」，長時間在當地發展的他，作品尚未曝光但卻因一支喝「豆汁兒」的影片掀起話題，他在片中說得一口流利的捲舌北京腔，被網友熱烈討論，形象逐漸往「中國化」靠攏，去年中國國慶他也發文祝賀「錦繡中華」，今再逢中國十一國慶，是否再發文輸誠也令外界關注。

不過，吳慷仁目前最受矚目的卻是深耕中國一整年的粉絲追蹤數字，他的個人微博累積至今僅有25.6萬人追蹤，工作室的帳號更只有1206人關注，相較於中國約13億的總人口來看顯得格外懸殊，然而這組數據也讓外界好奇，吳慷仁在中國市場的實際影響力是否如想像中龐大，網友們也紛紛直言「真實到刺眼，好好笑」、「完全不意外，真的！」、「結果變得裡外不是人好慘！」

