中共十一國慶登場！台灣藝人「發文輸誠」掀全網矚目

〔記者邱奕欽／台北報導〕中共十一國慶一向是兩岸政治高度敏感的時刻，而台灣藝人是否選擇「投懷中國演藝圈」並在這一天發文表態，更成為輿論矚目的焦點。中國建國今（1日）滿76年，部分長期在中國發展的台灣藝人是否會照例轉發央視新聞、人民日報等官媒的「國慶文」，甚至送上祝賀，已引發外界關注與討論。

歐陽娜娜曾在中國國慶獻唱《我的祖國》引發議論。（翻攝自微博）

由於台灣與中國的政治立場長年劍拔弩張，台灣藝人一旦在敏感節點表態，就容易被視為「忘情輸誠」，歐陽娜娜就曾在中國國慶獻唱《我的祖國》引發議論，這類舉動雖可能確保在中國市場的演藝資源與發展空間，但在台灣卻往往遭到輿論批評，甚至影響其形象與品牌合作機會，形成進退兩難的處境。

請繼續往下閱讀...

過去已有多次案例，藝人選擇在十一國慶發文表態，結果在台灣社群掀起風暴，批評聲浪不斷。今年適逢中共建國76年，哪些台灣藝人選擇出聲、哪些選擇沉默，無疑將再度成為輿論焦點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法