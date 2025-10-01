自由電子報
娛樂 電視

老公偷吃表妹！蘇晏霈當場抓姦不倫戀 暴怒抓碎玻璃杯

〔記者蕭方綺／台北報導〕蘇晏霈在民視八點檔《好運來》飾演原配「樂樂」，戲裡她不再隱忍，親眼撞見老公江弘軒（吳政澔飾）偷吃自己的表妹佩婕（程雅晨飾），當場怒火爆發，殺紅眼衝入室內，上演「狂賞巴掌、紅酒潑灑」的超嗆辣修羅場。蘇晏霈拍攝時甚至意外受傷濺血，敬業演出讓劇組大讚「八點檔一姐不是叫假的」。

蘇晏霈在《好運來》怒抓老公外遇，情緒爆發。（民視提供）蘇晏霈在《好運來》怒抓老公外遇，情緒爆發。（民視提供）

吳政澔拍完這場戲，苦笑稱被巴掌伺候時臉真的「火辣辣」，瞬間感覺弘軒這角色變成「俗仔」：「弘軒就是徹底的負心漢，被老婆當場抓到外遇，那種心虛和狼狽感，演到我自己都覺得超煎熬！」

吳政澔（右）在《好運來》跟程雅晨飾演的小三偷情。（民視提供）吳政澔（右）在《好運來》跟程雅晨飾演的小三偷情。（民視提供）

至於「小三」程雅晨也沒好下場，不僅被表姊怒火巴掌打得措手不及，更遭潑滿身紅酒，瞬間成了落湯雞。她坦言：「樂樂衝進來的那一刻，佩婕心裡根本沒有愛，只有害怕！那種背叛親人的罪惡感，面對爆怒正宮的恐懼，會瞬間把她擊垮。」程雅晨透露這場戲讓她演到全身無力，但能將小三的絕望心境呈現出來，一切都值得。

蘇晏霈（中）拍《好運來》潑紅酒，不料太生氣把玻璃杯捏碎，腳當眾濺血。（民視提供）蘇晏霈（中）拍《好運來》潑紅酒，不料太生氣把玻璃杯捏碎，腳當眾濺血。（民視提供）

蘇晏霈則說拍攝「抓姦大戰」時還發生小意外，「我在憤怒砸東西時，手可能太用力，玻璃杯瞬間碎裂，碎片彈到腳上濺血。」她說當下還沒發現，是現場工作人員說腳在流血，才發現真的痛痛的，但見紅就是好事，希望收視率再創新高。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

