娛樂 電視

男神白敬亭銀行單挑搶匪！「單手換彈匣」帥到封神

〔記者蕭方綺／台北報導〕「新一代現偶男神」白敬亭主演的科幻燒腦黑馬神劇《不眠日》，劇中他飾演的刑警「丁奇」意外捲入財閥連環命案，擁有每天可重置五次的「單日循環」能力。該劇開場就是銀行搶劫戰，白敬亭不僅帥氣「一打五」單挑搶匪，還大秀「單手換彈匣」神技，網友直呼：「帥到封神！」白敬亭也說這是自己從影以來動作戲最多的一部，甚至因為道具槍太解壓而玩到上癮：「我那把槍是電動的，經常被我玩到沒電！」

白敬亭在《不眠日》展現多樣面貌。（台灣大哥大MyVideo提供）白敬亭在《不眠日》展現多樣面貌。（台灣大哥大MyVideo提供）

《不眠日》躍升白敬亭最新代表作，不只因為他化身硬漢打仔，更因為他在劇中挑戰粵語台詞，甚至頂著誇張的黑人捲髮爆炸頭，刻意不標準的粵語搭配顏值放飛的造型，營造出強烈港式喜劇氛圍，為角色注入地域色彩，也讓觀眾見識到白敬亭語言跨界與形象反差的全新嘗試。

白敬亭主演的科幻燒腦黑馬神劇《不眠日》。（台灣大哥大MyVideo提供）白敬亭主演的科幻燒腦黑馬神劇《不眠日》。（台灣大哥大MyVideo提供）

此外，劇中多場哭戲也成為全劇亮點，白敬亭幾乎不靠台詞，只用眼神、顫抖與淚水，就將角色的痛苦與壓抑精準傳遞到觀眾心裡。當白敬亭情緒徹底崩潰，他的嚎哭聲更加震撼人心，粉絲直呼：「這種哭戲我看十遍都會哭」、「鏡頭拉近我都不敢看了」。白敬亭則謙虛表示：「只要作品能帶給大家情緒價值，或收穫一些感悟，我覺得就夠了。」

白敬亭坦言《不眠日》是自己從影以來動作戲最多的一部。（台灣大哥大MyVideo提供）白敬亭坦言《不眠日》是自己從影以來動作戲最多的一部。（台灣大哥大MyVideo提供）

《不眠日》是一部融合懸疑、動作與情感的燒腦陸劇，由白敬亭領銜主演。故事從一起驚天爆炸案展開，整座城市被籠罩在恐懼與混亂之中，而真相卻隱藏在時間的「單日循環」裡。男主角「丁奇」在循環中醒來，必須一次又一次經歷同一天，承受失敗與痛苦，同時也努力拼湊出背後的陰謀與因果。《不眠日》10月1日起在MyVideo跟播。

body

