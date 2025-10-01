自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

愛奇藝2025上半年夯劇「台灣前10名」排行榜曝光！冠軍是這部古裝劇

〔記者蕭方綺／台北報導〕iQIYI愛奇藝公布2025年上半年（1月1日至6月30日）台灣熱門戲劇排行榜TOP10，白鹿、敖瑞鵬主演的古裝劇《白月梵星》憑藉亮眼口碑與高熱度榮登冠軍，劉詩詩、張雲龍主演的《淮水竹亭》緊隨其後位居第二，張凌赫、徐若晗領銜主演的浪漫愛情劇《愛你》則穩坐第三。三部作品分別代表古裝奇幻、武俠愛情與現代甜寵，充分展現平台內容的多元與市場吸引力。

愛奇藝公布2025年上半年台灣熱門戲劇節目排行榜。（愛奇藝國際站提供）愛奇藝公布2025年上半年台灣熱門戲劇節目排行榜。（愛奇藝國際站提供）

完整TOP10榜單還包括《Good Day》、《無憂渡》、《仙台有樹》、《冬至》、《白色橄欖樹》、《臨江仙》及《念無雙》，題材橫跨綜藝、愛情、奇幻、青春、懸疑等領域，反映出觀眾的多元觀影需求。

同時，愛奇藝釋出多部劇片花，榜單中的主演後續新作也備受期待。敖瑞鵬憑《白月梵星》人氣攀升，此次公布他的兩部新作《一點浩然氣》《不二之辰》，其中《一點浩然氣》光頭造型引發熱議。

白鹿（右）、敖瑞鵬主演《白月梵星》是今年上半年最夯的劇。（愛奇藝國際站提供）白鹿（右）、敖瑞鵬主演《白月梵星》是今年上半年最夯的劇。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫則攜手田曦薇主演古裝劇《逐玉》，並與王楚然共同出演民國題材《這一秒過火》，展現多元戲路。王楚然亦將與丞磊合作穿越題材《成何體統》。

而李一桐在今年憑《書卷一夢》大熱後，還有兩部古裝劇備受矚目，其一是與曾舜晞、鄧為在《雲秀行》展開三角情感對決，並在《狐妖小紅娘王權篇》中與成毅上演跨越人妖界限的虐戀故事。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中