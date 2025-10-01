愛奇藝2025上半年夯劇「台灣前10名」排行榜曝光！冠軍是這部古裝劇

〔記者蕭方綺／台北報導〕iQIYI愛奇藝公布2025年上半年（1月1日至6月30日）台灣熱門戲劇排行榜TOP10，白鹿、敖瑞鵬主演的古裝劇《白月梵星》憑藉亮眼口碑與高熱度榮登冠軍，劉詩詩、張雲龍主演的《淮水竹亭》緊隨其後位居第二，張凌赫、徐若晗領銜主演的浪漫愛情劇《愛你》則穩坐第三。三部作品分別代表古裝奇幻、武俠愛情與現代甜寵，充分展現平台內容的多元與市場吸引力。

愛奇藝公布2025年上半年台灣熱門戲劇節目排行榜。（愛奇藝國際站提供）

完整TOP10榜單還包括《Good Day》、《無憂渡》、《仙台有樹》、《冬至》、《白色橄欖樹》、《臨江仙》及《念無雙》，題材橫跨綜藝、愛情、奇幻、青春、懸疑等領域，反映出觀眾的多元觀影需求。

同時，愛奇藝釋出多部劇片花，榜單中的主演後續新作也備受期待。敖瑞鵬憑《白月梵星》人氣攀升，此次公布他的兩部新作《一點浩然氣》《不二之辰》，其中《一點浩然氣》光頭造型引發熱議。

白鹿（右）、敖瑞鵬主演《白月梵星》是今年上半年最夯的劇。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫則攜手田曦薇主演古裝劇《逐玉》，並與王楚然共同出演民國題材《這一秒過火》，展現多元戲路。王楚然亦將與丞磊合作穿越題材《成何體統》。

而李一桐在今年憑《書卷一夢》大熱後，還有兩部古裝劇備受矚目，其一是與曾舜晞、鄧為在《雲秀行》展開三角情感對決，並在《狐妖小紅娘王權篇》中與成毅上演跨越人妖界限的虐戀故事。

