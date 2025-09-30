北捷全武行 驚如《鬼滅之刃》無限列車：雷之呼吸

北捷優先席再爆衝突事件。（資料照）

〔記者邱琬智／台北報導〕台北捷運優先席爭議昨再上演，一名白髮婦人因不滿年輕乘客未讓座，怒而揮包，卻被年輕人「迅雷不及掩耳」一腳飛踢。影片曝光後，網友瞬間炸鍋，不僅認出這位阿婆是「罵人常客」，還翻出她的黑歷史，是中研院都市傳說的研討會婆婆，除了經常與會拿資料，令人頭痛的是會踴躍舉手發問，干擾會議。有趣的是，動漫迷還將整場衝突改編成《鬼滅之刃》番外篇——《無限列車．雷之呼吸北捷篇》。

白髮婦人搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，怒而揮包，卻被年輕人「迅雷不及掩耳」一腳飛踢。（翻攝自hueiiiii1120 Threads）

北捷年輕人上演的飛踢，讓眼尖網友直呼：這一腳可不是普通腿法，而是「十二路譚腿」的失傳招式。所謂「少林十二路譚腿」是少林武術代表性腿法，屬北派武術，與南拳並稱「南拳北腿」。譚腿強調腿不過膝、近身快攻。看這裙裝男起腳迅猛，毫無預兆，顯然習武多年。

換成《鬼滅》世界觀，就是「雷之呼吸．壹之型．霹靂一閃」。只見車廂內空氣一震，眾人還來不及反應，老婦雖已倒退數步，硬生生卸去勁力，竟仍能若無其事吐嘈兩句，顯示內功同樣深厚。

《鬼滅之刃》我妻善逸，專精雷之呼吸，把一招「霹靂一閃」練到極致。（翻攝自YT）

若以角色對應，年輕人便是我妻善逸，專精雷之呼吸，把一招「霹靂一閃」練到極致。善逸雖常膽小，但爆發時速度快到連鬼都看不清。反觀老婦，像是久經戰陣的「鬼」：防禦力驚人，挨了一腳卻未倒地還能嘲諷對手，可謂「大內高手」。

至於最後誰能成柱？網友笑說：「恐怕還是婆婆，因為她真的能場場現身、場場不敗。」

