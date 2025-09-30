自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北捷全武行 驚如《鬼滅之刃》無限列車：雷之呼吸

北捷優先席再爆衝突事件。（資料照）北捷優先席再爆衝突事件。（資料照）

〔記者邱琬智／台北報導〕台北捷運優先席爭議昨再上演，一名白髮婦人因不滿年輕乘客未讓座，怒而揮包，卻被年輕人「迅雷不及掩耳」一腳飛踢。影片曝光後，網友瞬間炸鍋，不僅認出這位阿婆是「罵人常客」，還翻出她的黑歷史，是中研院都市傳說的研討會婆婆，除了經常與會拿資料，令人頭痛的是會踴躍舉手發問，干擾會議。有趣的是，動漫迷還將整場衝突改編成《鬼滅之刃》番外篇——《無限列車．雷之呼吸北捷篇》。

白髮婦人搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，怒而揮包，卻被年輕人「迅雷不及掩耳」一腳飛踢。（翻攝自hueiiiii1120 Threads）白髮婦人搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，怒而揮包，卻被年輕人「迅雷不及掩耳」一腳飛踢。（翻攝自hueiiiii1120 Threads）

北捷年輕人上演的飛踢，讓眼尖網友直呼：這一腳可不是普通腿法，而是「十二路譚腿」的失傳招式。所謂「少林十二路譚腿」是少林武術代表性腿法，屬北派武術，與南拳並稱「南拳北腿」。譚腿強調腿不過膝、近身快攻。看這裙裝男起腳迅猛，毫無預兆，顯然習武多年。

換成《鬼滅》世界觀，就是「雷之呼吸．壹之型．霹靂一閃」。只見車廂內空氣一震，眾人還來不及反應，老婦雖已倒退數步，硬生生卸去勁力，竟仍能若無其事吐嘈兩句，顯示內功同樣深厚。

《鬼滅之刃》我妻善逸，專精雷之呼吸，把一招「霹靂一閃」練到極致。（翻攝自YT）《鬼滅之刃》我妻善逸，專精雷之呼吸，把一招「霹靂一閃」練到極致。（翻攝自YT）

若以角色對應，年輕人便是我妻善逸，專精雷之呼吸，把一招「霹靂一閃」練到極致。善逸雖常膽小，但爆發時速度快到連鬼都看不清。反觀老婦，像是久經戰陣的「鬼」：防禦力驚人，挨了一腳卻未倒地還能嘲諷對手，可謂「大內高手」。

至於最後誰能成柱？網友笑說：「恐怕還是婆婆，因為她真的能場場現身、場場不敗。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中