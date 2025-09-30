文彩元變身恐怖女王 《咒你》豪華卡司曝光

《咒你》前導海報。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國驚悚新片《咒你》集結恐怖片大師、浪漫喜劇女王、實力派演員及4組話題女團成員，電影以「買賣鬼魂」的禁忌市場為背景，描繪人性慾望與恐懼交織的極限世界觀。

《咒你》的導演洪源基是從K-POP MV領域橫跨至恐怖片的奇才，他執導超過1500支MV，與BTS、EXO、SUPER JUNIOR、少女時代等韓國當紅偶像團體合作無數，對視覺敘事的掌握爐火純青。

洪源基以Netflix劇集《韓國都市怪談》掀起熱烈討論，更以電影《首爾怪談》成功擄獲恐怖片迷的心，被譽為韓國新生代恐怖大師。

洪源基最新恐怖作品《咒你》集結影帝劉宰明、浪漫喜劇女王元彩文、鬼后徐令姬，實力派元炫埈、偶像轉型演員的車善圩（Baro），還有四組話題女團成員深耕台灣市場的MAMAMOO隊長頌樂、STAYC成員裴秀珉、Lovelyz成員徐智秀、宇宙少女成員恩熙（孫周延）也加入演出陣容，華麗卡司讓觀眾眼睛一亮。

文彩元轉型為「恐怖片女王」。（華映提供）

有「浪漫喜劇女王」稱號的文彩元轉型為「恐怖片女王」，在《咒你》中飾演執著於外貌的「彩元」，她說：「我平常其實不敢看恐怖片，從未挑戰過這類題材，更沒接過相似的角色，所以對我來說是全新的嘗試。」

頌樂首次挑戰大銀幕就是恐怖片題材。（華映提供）

曾展現超強中文強力的歌手頌樂首次躍上大銀幕，在《咒你》中飾演懷抱作家夢而來到鄉村小鎮全力寫作的「美妍」，在目擊村民的詭異行動後，意外捲入驚悚漩渦裡。她興奮地說：「這是我第一次登上大銀幕，我真的非常喜歡恐怖電影，接到導演邀約時，心情既興奮又緊張，能演恐怖片對我來說簡直是人生一大幸運。」

《咒你》於10月31日在台上映。

