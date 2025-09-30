自由電子報
娛樂 最新消息

7位盲人泳渡日月潭 《突破》壯舉搬上大銀幕

翁家明、李㼈、林美貞、蕭煌奇、王月、吳鈴山及導演安景鴻出席國片《突破：三千米的泳氣》首映會。（突破：三千米的泳氣提供）翁家明、李㼈、林美貞、蕭煌奇、王月、吳鈴山及導演安景鴻出席國片《突破：三千米的泳氣》首映會。（突破：三千米的泳氣提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《突破：三千米的泳氣》今（30）首映，導演安景鴻率領主要演員蕭煌奇、范逸臣、李紫嫣、翁家明、林美貞、王月、劉倩妏、吳鈴山等人出席，身兼製片、演員的李㼈大方分享籌備到拍攝期的秘辛，吸引超過700位觀眾到場支持。

《突破：三千米的泳氣》故事原型源自於2020年「七個小盲人」在教練的協助下，成功完成泳渡日月潭的心願。

導演安景鴻在某次與朋友們閒聊時，聽到此事，覺得無論是參與的視障朋友或指導教練都非常了不起，因此決定拍成電影，讓更多人因為知道他們的故事而受到激勵。

國片《突破：三千米的泳氣》首映會，眾星雲集力挺站台。（突破：三千米的泳氣提供）國片《突破：三千米的泳氣》首映會，眾星雲集力挺站台。（突破：三千米的泳氣提供）

創作過程中，為讓劇情更具張力，特別將范逸臣飾演的男主角塑造成一位「不敢游泳的游泳教練」，女主角李紫嫣則飾演因為一場意外被打傷眼睛的少女。

問到拍攝遇到什麼困難？導演安景鴻苦笑說，蠻「自找麻煩」的，因為單單水下攝影就把演員們折騰得幾乎每個都失溫。特別是戲中飾演范逸臣的妻子劉倩妏，演出時除了必須仰躺在一座鷹架的結構上，為了能夠定位讓攝影機取鏡，還得用腳勾住鋼圈，一邊還得美美的做表情。

此外，安導演、范逸臣、李紫嫣、吳鈴山等人都親赴永信杯排球賽和日月潭泳渡活動現場為選手們加油，充分實踐「突破」的精神與勇氣。

不過曾有網友批評，日月潭泳渡每年都有至少上萬人參加，盲人游泳是否能稱得上「壯舉」？視障者羅文謙表示，看不見的人下到腳踩不到底的深水中，「就像漂浮在外太空，感覺很恐怖！」，幸好有兩位教練始終一前一後地保護他，給予他最大的安全感。《突破：三千米的泳氣》10月3日全台上映。

