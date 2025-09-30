自由電子報
娛樂 亞洲

遲來的正義 香港名媛蔡天鳳碎屍案 罪名成立第1人出爐

蔡天鳳慘被殺害肢解烹屍，震撼全球。（香港星島日報）蔡天鳳慘被殺害肢解烹屍，震撼全球。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕震驚全球的香港名媛蔡天鳳碎屍案，終於出現了第一名罪名成立者。蔡天鳳2023年受害時年僅28，兇手以殘忍的碎屍支解方式處理遺體，前夫鄺港智父子等3人被控謀殺罪，鄺母李瑞香涉嫌隱匿嫌疑人行蹤，遭控妨礙司法公正罪。經審訊後，今（30）日法官陳廣池在香港區域法院裁定李瑞香罪名成立，該案件押至10月28日宣判。

香港已故名媛蔡天鳳前婆婆李瑞香將成碎屍案判刑定讞第一人。（香港星島日報）香港已故名媛蔡天鳳前婆婆李瑞香將成碎屍案判刑定讞第一人。（香港星島日報）

李瑞香是蔡天鳳前夫鄺港智之母，因涉嫌隱瞞兇嫌行蹤，2023年2月23日遭控妨礙司法公正罪。回顧案發當時，年輕美麗的蔡天鳳遭到前夫一家4口殘殺，且支解屍體，甚至將蔡天鳳大腿、頭顱丟進湯鍋烹煮，駭人聽聞。蔡天鳳其餘殘肢經過多番搜找仍難找回，兇手犯案手法冷血無情，讓社會大眾十分憤慨。

蔡天鳳前夫鄺港智（左）、前公公鄺球。（翻攝自微博）蔡天鳳前夫鄺港智（左）、前公公鄺球。（翻攝自微博）

兇手殺人動機疑為前夫鄺港智一家貪圖蔡天鳳的上億身家，竟聯合起來罔顧昔日姻親，合謀害命，更冷血支解屍體、碎屍煲湯，作法兇殘，進而震驚全球。

蔡天鳳前大伯鄺港傑。（翻攝自微博）蔡天鳳前大伯鄺港傑。（翻攝自微博）

此案經審理後，蔡天鳳前夫鄺港智、前公公鄺球、前大伯鄺港傑被控謀殺罪與阻止合法埋葬屍體罪，自2023年2月被控謀殺後，3人一直還押候審。蔡天鳳前婆婆李瑞香無保釋申請，期間繼續羈押，依目前進度，李瑞香將是本案中第一個遭判刑定讞者。

