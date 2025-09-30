女星車禍前十字韌帶全斷！回歸劇組驚呼：到處都出現博愛座

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄今年4月騎機車去劇組路上發生車禍，當時她第一時間不顧腳傷，還是堅持到八點檔《寶島西米樂》片場拍戲，後來檢查才發現左腿前十字韌帶全斷，經過開刀重建，再度回歸劇組。近日播出的戲剛好是她回歸劇組時所拍的，黃瑄提到當時腳還在水腫的狀態，隨著拍攝來到晚間，腳已經腫到無法穿鞋，黃瑄笑說：「不論到哪個角落，就會神奇的出現博愛座，後來還升級成前面再加一張凳子，讓我可以抬腳消水腫。」

黃瑄因為車禍，腳部水腫連鞋子都穿不下。（台視提供）

劇中迎來重頭戲「西裝大賽」，尹昭德帶領盧彥澤及王盈凱兩位徒弟參賽，黃瑄、何宜珊、蔡祥及陳玹宇則在場外組成「最強應援團」，還跳起舞為隊伍打氣。本該是充滿緊張氛圍的比賽現場，卻因尹昭德的「放飛演出」笑聲不斷。

黃瑄（左起）、尹昭德、王盈凱、盧彥澤和何宜珊在《寶島西米樂》劇中展開緊張的西裝大賽。（台視提供）

尹昭德飾演的「梅樹師」角色個性穩重，但拍攝空檔完全放飛自我，不僅跟上流行，小秀一段「炸裂舞」和「三振舞」，還用皮尺表演魔術，過程中還把自己給逗笑，甚至抱著模特人台開玩笑說：「我現在需要一個擁抱。」尹昭德這些可愛舉動其實是為了讓大家在長時間拍攝維持好心情。

而在拍攝過程中，為了要呈現比賽的緊湊感，所有動作都加速進行，盧彥澤因此在使用熨斗時不慎燙到手，讓指尖發紅，他表示因為古早時候的熨斗幾乎是全鐵製，只有手把是木製，因此整座都很燙，不過還好反應快，被燙到當下馬上把手移開，但怕發紅的手指不連戲，還特地請工作人員拿了冰塊來冰敷。

盧彥澤（中）拍《寶島西米樂》不慎遭熨斗燙傷指尖，幸無大礙。（台視提供）

盧彥澤笑說：「我想說小小燙到，拿幾顆就好，結果拿了一大包來。」還好只是小意外並無大礙。盧彥澤劇中暗自藏招，在比賽當下才使出剛學會的技巧，讓一起比賽的「大師兄」王盈凱打趣笑說：「就跟平常班上說沒看書，但都考一百分的同學一樣，心機好重喔！」

