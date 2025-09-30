自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星車禍前十字韌帶全斷！回歸劇組驚呼：到處都出現博愛座

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄今年4月騎機車去劇組路上發生車禍，當時她第一時間不顧腳傷，還是堅持到八點檔《寶島西米樂》片場拍戲，後來檢查才發現左腿前十字韌帶全斷，經過開刀重建，再度回歸劇組。近日播出的戲剛好是她回歸劇組時所拍的，黃瑄提到當時腳還在水腫的狀態，隨著拍攝來到晚間，腳已經腫到無法穿鞋，黃瑄笑說：「不論到哪個角落，就會神奇的出現博愛座，後來還升級成前面再加一張凳子，讓我可以抬腳消水腫。」

黃瑄因為車禍，腳部水腫連鞋子都穿不下。（台視提供）黃瑄因為車禍，腳部水腫連鞋子都穿不下。（台視提供）

劇中迎來重頭戲「西裝大賽」，尹昭德帶領盧彥澤及王盈凱兩位徒弟參賽，黃瑄、何宜珊、蔡祥及陳玹宇則在場外組成「最強應援團」，還跳起舞為隊伍打氣。本該是充滿緊張氛圍的比賽現場，卻因尹昭德的「放飛演出」笑聲不斷。

黃瑄（左起）、尹昭德、王盈凱、盧彥澤和何宜珊在《寶島西米樂》劇中展開緊張的西裝大賽。（台視提供）黃瑄（左起）、尹昭德、王盈凱、盧彥澤和何宜珊在《寶島西米樂》劇中展開緊張的西裝大賽。（台視提供）

尹昭德飾演的「梅樹師」角色個性穩重，但拍攝空檔完全放飛自我，不僅跟上流行，小秀一段「炸裂舞」和「三振舞」，還用皮尺表演魔術，過程中還把自己給逗笑，甚至抱著模特人台開玩笑說：「我現在需要一個擁抱。」尹昭德這些可愛舉動其實是為了讓大家在長時間拍攝維持好心情。

而在拍攝過程中，為了要呈現比賽的緊湊感，所有動作都加速進行，盧彥澤因此在使用熨斗時不慎燙到手，讓指尖發紅，他表示因為古早時候的熨斗幾乎是全鐵製，只有手把是木製，因此整座都很燙，不過還好反應快，被燙到當下馬上把手移開，但怕發紅的手指不連戲，還特地請工作人員拿了冰塊來冰敷。

盧彥澤（中）拍《寶島西米樂》不慎遭熨斗燙傷指尖，幸無大礙。（台視提供）盧彥澤（中）拍《寶島西米樂》不慎遭熨斗燙傷指尖，幸無大礙。（台視提供）

盧彥澤笑說：「我想說小小燙到，拿幾顆就好，結果拿了一大包來。」還好只是小意外並無大礙。盧彥澤劇中暗自藏招，在比賽當下才使出剛學會的技巧，讓一起比賽的「大師兄」王盈凱打趣笑說：「就跟平常班上說沒看書，但都考一百分的同學一樣，心機好重喔！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中