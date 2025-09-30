自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北捷婦打人逼讓座遭踹飛 資深媒體人挺長髮男

北捷出現老婦硬逼人讓座的互毆畫面。（本報合成圖，翻攝自Threads＠queen7_910）北捷出現老婦硬逼人讓座的互毆畫面。（本報合成圖，翻攝自Threads＠queen7_910）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北捷運昨（29）日出現互毆事件，起因為1名白髮老婦搭乘淡水信義線時，在車廂空曠的狀態下，竟用手上的包包甩打坐在博愛座的黑衣男子，逼迫讓座。婦人手上拿著包包、雨傘等多樣物品，並強硬要求男子讓出優先席（原：博愛座），男子被打了幾次後，氣不過飛踢婦人一腳。此事在網路上引起熱烈討論，資深媒體人楊月娥今（30）也在社群發文抒發己見。

楊月娥說自己絕對反對暴力，更反對沒禮貌的動手動腳。她認為捷運上的老大姐，放著一堆空位不坐，硬要糾正一位在博愛座上的乘客，還拿著手上的袋子撞人家大腿。

資深媒體人楊月娥認為車上還有空位，沒必要向坐在優先席的人情緒勒索。（翻攝自臉書）資深媒體人楊月娥認為車上還有空位，沒必要向坐在優先席的人情緒勒索。（翻攝自臉書）

「一次、二次，乘客火大，請鄰坐（座）乘客幫忙拿著他的手提袋，站起身，一腳飛踢老大姐登上對座位子，老大姐，從挑釁轉變成受害人，喊著要叫警察，還奚落乘客性別。」對此，楊月娥覺得：太可怕了。

楊月娥得知老大姐被指認是慣犯且經常找女性乘客的碴，她認為「這次踢到鐵板，還被肉搜不良紀錄，打人喊救人的鬧劇，影片不斷被轉傳，動手真的不對，但我居然看了爽笑，阿季，你ㄟ害喔！」楊月娥笑說，如果火氣太大，就多吃點蔬菜水果吧，不要出來欺負人。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中