北捷婦打人逼讓座遭踹飛 資深媒體人挺長髮男

北捷出現老婦硬逼人讓座的互毆畫面。（本報合成圖，翻攝自Threads＠queen7_910）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北捷運昨（29）日出現互毆事件，起因為1名白髮老婦搭乘淡水信義線時，在車廂空曠的狀態下，竟用手上的包包甩打坐在博愛座的黑衣男子，逼迫讓座。婦人手上拿著包包、雨傘等多樣物品，並強硬要求男子讓出優先席（原：博愛座），男子被打了幾次後，氣不過飛踢婦人一腳。此事在網路上引起熱烈討論，資深媒體人楊月娥今（30）也在社群發文抒發己見。

楊月娥說自己絕對反對暴力，更反對沒禮貌的動手動腳。她認為捷運上的老大姐，放著一堆空位不坐，硬要糾正一位在博愛座上的乘客，還拿著手上的袋子撞人家大腿。

請繼續往下閱讀...

資深媒體人楊月娥認為車上還有空位，沒必要向坐在優先席的人情緒勒索。（翻攝自臉書）

「一次、二次，乘客火大，請鄰坐（座）乘客幫忙拿著他的手提袋，站起身，一腳飛踢老大姐登上對座位子，老大姐，從挑釁轉變成受害人，喊著要叫警察，還奚落乘客性別。」對此，楊月娥覺得：太可怕了。

楊月娥得知老大姐被指認是慣犯且經常找女性乘客的碴，她認為「這次踢到鐵板，還被肉搜不良紀錄，打人喊救人的鬧劇，影片不斷被轉傳，動手真的不對，但我居然看了爽笑，阿季，你ㄟ害喔！」楊月娥笑說，如果火氣太大，就多吃點蔬菜水果吧，不要出來欺負人。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法