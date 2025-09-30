胡文英夢見于朦朧淚崩 自爆2018年險簽同公司「潛規則嚇退」

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧墜樓離世，疑似生前遭虐消息浮出檯面，令外界揣測不斷。對此，素有「美魔女」之稱的胡文英29日透露，自己幾年前差點與于朦朧成為同門，還表示在中國發展時遇過的「潛規則」，感嘆：「果然我不適合往大陸闖蕩。」

胡文英直言大陸演藝圈有喝酒潛規則，坦言無法接受。（翻攝自臉書）

胡文英透露連日來反覆看于朦朧的影片，「昨晚于朦朧還出現在我夢裡，雖然我們素昧平生，或許是看了太多網路上他的相關視頻，醒來時又哭了一遍。」她回憶2018年時差點簽進于朦朧經紀公司旗下子公司，不過當時因放不下兩個孩子，才沒有真的飛去當地工作。現在回想起來，或許這樣反而是幸運。

胡文英曾到中國發展一陣子。（翻攝自臉書）

她進一步指出，早在2016年起，就有不少大陸製片透過微信找她洽談合作，但每次開口第一句幾乎都是：「會不會喝酒？」當她回覆「不太會」時，對方便強調：「要練酒量，拍戲前後都得陪資方吃飯。」即使她提出能不能只喝一杯的折衷說法，卻直接被否決，「喝酒才能談合作讓投資方開心，這是大陸不成文的規定」這樣的氛圍令她相當排斥。

不僅如此，她還曾被暗示若能帶資金進組，角色會更好爭取，對此，她只好無奈苦笑：「OMG，看來大陸市場真的不適合我。」

