跑贏洪水夾腳拖「道地台製」 花蓮劫後阿公認證救命拖

蘇姓阿公希望能把拖鞋做成同造型的小紀念品，幫助復原災區，也代表曾經關懷過光復鄉。（翻攝自YT）

〔記者邱琬智／台北報導〕國民拖鞋要換角，藍白拖退位，黑色夾腳拖勝出！

樺加沙颱風重創花蓮光復鄉，當地居民劫後餘生，心悸猶存，一位住在重災區佛祖街的阿公，受訪提及「靠一雙夾腳拖，跑贏洪水」的超勵志事件，成為網路傳說，令人好奇的是，到底是哪個牌子的夾腳拖這麼神，助阿公掛turbo？

請繼續往下閱讀...

花蓮光復蘇姓阿公說，「就是這雙拖鞋，救了我的命！」（翻攝自YT）

話說住在花蓮光復鄉佛祖街附近的67歲蘇姓阿公，回憶23日洪災來襲當下，先聽見「蹦」的一聲，接著「轟隆轟隆」巨響，直覺大事不妙，立刻推窗查看，只見200公尺外洪水如野獸般狂奔而來。他心頭一緊，拔腿就跑，「才跑10秒，回頭一看，完蛋了！整個農場已經成汪洋！」他拚命往前衝，一路狂奔到田埂，靠著腳上一雙黑色人字拖鞋死命狂踩，「就是這雙拖鞋，救了我的命！」他笑說：「幸好有它助攻，才讓我跑過洪水，人在求生時，力量真的大到不敢相信！」

花蓮光復蘇姓阿公說，「就是這雙拖鞋，救了我的命！」（翻攝自YT）

這段驚險卻帶點黑色幽默的故事曝光後，立刻引爆網友熱議，大家笑稱這雙拖鞋是「跑贏洪水夾腳拖」。網友更神出這款拖鞋的生產工廠是台灣的喔！百分百台灣製造，正是本土品牌—牛頭牌，官網1雙250元，就能跑出傳奇。

有人敲碗牛頭牌是不是要找這位阿北代言了？「穿夾腳拖跑贏土石流的辣個男人！」還有人說自己在泳池打工時天天穿這牌子拖鞋，超耐穿、止滑，堪稱台灣之光。甚至牛頭牌客服小編也火速留言，表示已聯繫阿公家人，謝謝這些愛台灣的好朋友們！

網友比對花蓮阿公的跑贏洪水夾腳拖，發現是台灣本土品牌，1雙250元，就能跑出傳奇。（翻攝自品牌官網）

黑色拖鞋神助攻，助蘇姓阿公逃過一劫，他腦筋也動得快，突發奇想，希望能把拖鞋做成同造型的小紀念品，讓大家認購，幫助復原災區同時，也代表曾經關懷過光復鄉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法