娛樂 最新消息

（影）蓋比「走出攝影棚」首登大銀幕 克莉絲汀搞笑德文捲毛貓淡定神助攻

〔記者許世穎／綜合報導〕全球超夯串流卡通影集《蓋比的娃娃屋》全面升級，推出首部大銀幕冒險電影《蓋比的娃娃屋大電影》，飾演「蓋比」的萊拉洛克哈特克雷納直說透過這部電影將蓋比帶上大銀幕，本身就是一場大冒險！原來這是她首次主演長片電影，也是第一次「走出攝影棚」，親身踏入由蓋比想像力所打造的真實世界。

萊拉洛克哈特克雷納（中）在電影《蓋比的娃娃屋大電影》透過這部電影將「蓋比」帶上大銀幕。（UIP提供）萊拉洛克哈特克雷納（中）在電影《蓋比的娃娃屋大電影》透過這部電影將「蓋比」帶上大銀幕。（UIP提供）

萊拉表示，過去5年來影集一直在攝影棚裡進行製作，「除了工作人員以外，現場只有我一個人，我一個人在房間裡，對著玩偶和娃娃說話。所以當我必須走到戶外，在公開場合奔跑、追著娃娃屋時，一開始真的有點緊張，你會感覺到所有攝影機和旁邊所有人都在看你。」她說因此學到，必須學會忽略那些干擾、專注當下，「從那一刻起，我就告訴自己：『我就在這裡，我準備好了！』」

對萊拉而言，扛下《蓋比的娃娃屋大電影》主演重任雖然不至於害怕，但確實壓力不小，她從11歲生日那天接下影集主角開始，一路與蓋比一同成長。製片史蒂芬史威卡特大讚她非常優秀，「她聰明、專業，而且總是散發著正能量。你在蓋比身上看到的特質，就是她真實的模樣。她總能令我驚豔。」

導演萊恩克雷格也深表認同：「萊拉對生活充滿正向的態度，這種能量是會感染周遭的人。透過鏡頭，這股能量能直接傳遞給家中的孩子們。」他認為《蓋比的娃娃屋》之所以如此成功，少不了萊拉的功勞，「這部作品的畫面精美、故事精彩，但真正與眾不同的關鍵，就是這位小女生，她是如此特別，孩子們喜歡她，也以她為榜樣，她讓人不由自主覺得自己就是她的朋友。」

曾獲奧斯卡提名的克莉絲汀薇格在《蓋比的娃娃屋大電影》飾演古怪貓女士「薇拉」。（UIP提供）曾獲奧斯卡提名的克莉絲汀薇格在《蓋比的娃娃屋大電影》飾演古怪貓女士「薇拉」。（UIP提供）

片中奪走娃娃屋的古怪貓女士「薇拉」娃娃屋的古怪貓女士「薇拉」華麗又浮誇，製作團隊邀請到曾演出《白日夢冒險王》、《神力女超人1984》，也曾獲奧斯卡提名的演員、編劇兼製片克莉絲汀薇格演出，薇格以精準喜劇節奏和細膩情感層次，為薇拉注入了恰到好處的戲劇張力和華麗氣場。

薇格形容「薇拉」是那種隨著年紀增長，逐漸失去玩樂能力的大人，「她看待這些小貓咪和娃娃屋，只是把他們當成自己想要擁有的東西。」她認為要找到薇拉的風格，首先要從造型開始。對薇格來說，這場蛻變在與服裝設計安潔拉哈德納吉的試裝過程中豁然開朗：角色身穿吸睛的紫色系服裝、俐落剪裁、從頭到腳都充滿貓咪主題的細節點綴。

薇格表示：「我很喜歡透過服裝來探索薇拉的本質，她的造型裡有超多精緻的細節，比如貓咪圖案的小鈕扣。搭配上髮型和妝容，試裝過後我真的更能進入薇拉的狀態。」她甚至從一起演戲的德文捲毛貓身上找到了靈感。這隻貓咪在片中飾演她忠誠的夥伴瑪琳娜，總是穿著與主人風格一致的浮誇高級時裝，在片場為她帶來有趣的踏實感。

提到這隻聰明的貓咪，薇格笑說：「她真的超淡定的，她是我演藝生涯中數一數二超棒的對戲夥伴。」導演萊恩克雷格大讚克莉絲汀薇格的表現：「她非常專業，總能給出無數種詮釋方式供你挑選，「最難的就是剪輯她的戲份，因為你會有90個不同版本，每一個都超搞笑！」《蓋比的娃娃屋大電影》將於10月3日在台上映。

