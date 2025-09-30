自由電子報
娛樂 電視

《終極一班》遭侵權 小紅書出現「終極系列only」帳號

經典台劇《終極一班》於2005年播出，掀起一股風潮。（翻攝自臉書）經典台劇《終極一班》於2005年播出，掀起一股風潮。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕經典台劇《終極一班》於2005年播出後，掀起一股熱潮，也捧紅了劇中主要人物：吳尊、唐禹哲、汪東城、辰亦儒、炎亞綸等人。由於受到廣大歡迎，之後還推出《終極一班2》、《終極三國》、《終極惡女》等續作。

《終極一班》在獨特的超能力宇宙設定「KO榜」，在當年是熱門討論話題，故即使該劇已播出20年，「終極宇宙」對許多人來說還是經典中的經典。

「終極一班」演員辰亦儒（左起）、炎亞綸、「Melody」殷悅、汪東城、唐禹哲。（資料照，記者陳奕全攝）「終極一班」演員辰亦儒（左起）、炎亞綸、「Melody」殷悅、汪東城、唐禹哲。（資料照，記者陳奕全攝）

近日中國社群軟體小紅書出現名為「終極系列only」帳號，並將於10月25日於廣州舉辦「終極系列」相關展覽，還招募二創影片、舞台表演、攤位，更誇張的是，這是收費活動，每張票約為80元人民幣（約新台幣340元）。

小紅書出現「終極系列only」帳號。（翻攝自小紅書）小紅書出現「終極系列only」帳號。（翻攝自小紅書）

播出《終極一班》的八大電視台得知消息後，在終極粉專發出聲明，明確表示「八大電視為《終極一班》系列及衍生作品唯一合法權利人。過去已授權《鬥羅大陸》、《時光雜貨店》並持續合作洽談中。除官方帳號與正式授權對象外，從未允許任何第三方於社群平台使用角色、造型、武器或劇情元素進行商業活動」。

除此之外，八大電視更點名小紅書帳號「終極系列only」販售為授權周邊，行為已經侵權，呼籲立即停止販售行為，同時也喊話粉絲支持正版。

八大電視針對《終極一班》系列發出版權聲明。（翻攝自臉書）八大電視針對《終極一班》系列發出版權聲明。（翻攝自臉書）

