娛樂 最新消息

孫生大鬧餐廳「徒手捏食物」是劇本？蹦闆發3點聲明回應：踩我底線

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅孫生日前突然開直播，衝到死敵「蹦闆」呂育銓經營的酸菜魚餐廳，不斷批評、挑釁，還徒手捏爆食物，脫序行為也被網友猜測會不會是蹦闆跟孫生套好的劇情，要為拳賽做宣傳，對此，今（30）日蹦闆也在IG上做出說明。

蹦闆回應孫生餐廳直播事件。（翻攝自YT；IG）蹦闆回應孫生餐廳直播事件。（翻攝自YT；IG）

蹦闆提到，孫生要來酸菜魚店直播當天，他們有打來知會店裡，且有收到孫生要去直播探店的消息，但除以上之外「劇本」、「導演」、「導播」、「字卡」等等的蹦闆都完全不知情，「甚至他直播當下我在跟客戶喝酒根本就沒在看，後是因為店長打了三通電話跟我說孫生等人行為影響到其他客人用餐請我幫忙處理我才決定過去的。」

蹦闆也說自己沒有參加拳賽，只有當時拳願邀請我當節目評審。但在錄製過程中因爲孫生的行為表現讓他感到不悅，起了爭執，而後也終止了和拳願拍攝合作。

他坦言孫生那天在店裡確實踩到他的底線，「但冷靜後回頭看，他對我來說其實不值得花心力去計較。最後所謂的12月拳賽見，沒有我，謝謝」。

