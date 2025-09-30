妮可基嫚婚前協議曝光 離婚後前夫可分走超過5億台幣

鄉村天王基斯厄本（左）與影后妮可基嫚目前分居中。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳洲奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村音樂天王基斯厄本（Keith Urban）結婚19年，育有2女，今（30）無預警爆出分居消息，震驚各界。根據兩人所簽的婚前協議，厄本美結婚一年就能得到90萬美元（約新台幣2700萬元），離婚後更渴望分走妮可基嫚1710萬美元（約新台幣5.2億元）財產。

57歲的厄本和大他1歲的妮可結婚前就簽署協議，條款中規定他每結婚一年就能入帳90萬美元，不過，婚前協議中也包含一項但書，稱為「古柯鹼條款」，亦即明訂在婚姻關係中，厄本必須完全遠離毒品與酒精才能拿到90萬美元。

基斯厄本（左）與妮可基嫚結婚19年，育有2名女兒。（法新社）

根據外媒報導指出，兩人結婚19年，共同累積財富高達2.82億美元（約新台幣86億元）的不動資產。2010年厄本接受歐普拉採訪時，曾表示妮可在婚後幾個月就策劃了一場「干預行動」，當時厄本說：「她（妮可）做了個決定，轉身主導了這場干預。當時房間裡的愛正好足夠，讓我立刻反應過來，心想：好吧，銬上手銬，走吧」。此舉不但救了厄本的命，也開啟他戒毒戒酒的道路。

妮可基嫚從母親於2024年9月過世後，婚姻就產生裂痕。（美聯社）

妮可與厄本育有2個女兒，今夏起妮可與厄本即分居，女兒和妮可同住在納許維爾的家。在倫敦進行拍攝《超異能快感》續集工作時，妮可還在當地還租了一棟月租8.7萬美元（約新台幣265.5萬元）的豪宅。

妮可和厄本的婚姻從妮可的母親於2024年9月過世後，就產生裂痕，彷彿各自走上不同道路。兩人最後一次同框則是在2025年6月世界冠軍杯足球賽，當時兩人不但避免眼神交流，妮可更是不停擺弄左右手。

