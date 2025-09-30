自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧冤死追真相！孫德榮公開超渡法會時間、地點

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧11日墜樓身亡，雖警方定調為意外，但各種傳言與爆料仍在網路發酵。身為于朦朧恩師的資深經紀人孫德榮，昨（29）下午4點半現身新莊地藏王菩薩廟，舉行「為于朦朧超渡法會暨追查真相說明會」，公開對神明稟告事件經過，並向外界說明後續規劃。今（30）他也公布法會將於10月17日舉行。

于朦朧將於10/17舉行招魂安靈法會，孫德榮公布完整流程。（翻攝自臉書）于朦朧將於10/17舉行招魂安靈法會，孫德榮公布完整流程。（翻攝自臉書）

孫德榮透露，已依據于朦朧的生辰八字，選定10月17日於新北市板橋區新月會館舉行招魂安靈法會。現場將由壇主師眾8人帶領，並安排專責人員協助。整場法會自中午12點40分起，依序進行起鼓、發關禮、召請亡者、拜經迴向、破枉死城、開光釋結等科儀，至晚間6點圓滿結束。

他特別強調，法會所有費用皆由本人全數負擔，並未有任何募款行為，呼籲粉絲不要誤信詐騙訊息。據公告，現場將準備200份淨身包，並設置供桌、靈厝紙紮與鮮花等供品，最後以化紙儀式完成安靈。

于朦朧法會場地確定在板橋新月會館，粉絲可報名參加。（翻攝自臉書）于朦朧法會場地確定在板橋新月會館，粉絲可報名參加。（翻攝自臉書）

孫德榮表示，自己將持續追查真相，同時也盼望透過此次法會，讓愛徒在另一個世界得以安息。他同時開放粉絲報名參加，期望大家一同送上祝福與懷念。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中