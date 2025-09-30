于朦朧冤死追真相！孫德榮公開超渡法會時間、地點

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧11日墜樓身亡，雖警方定調為意外，但各種傳言與爆料仍在網路發酵。身為于朦朧恩師的資深經紀人孫德榮，昨（29）下午4點半現身新莊地藏王菩薩廟，舉行「為于朦朧超渡法會暨追查真相說明會」，公開對神明稟告事件經過，並向外界說明後續規劃。今（30）他也公布法會將於10月17日舉行。

于朦朧將於10/17舉行招魂安靈法會，孫德榮公布完整流程。（翻攝自臉書）

孫德榮透露，已依據于朦朧的生辰八字，選定10月17日於新北市板橋區新月會館舉行招魂安靈法會。現場將由壇主師眾8人帶領，並安排專責人員協助。整場法會自中午12點40分起，依序進行起鼓、發關禮、召請亡者、拜經迴向、破枉死城、開光釋結等科儀，至晚間6點圓滿結束。

他特別強調，法會所有費用皆由本人全數負擔，並未有任何募款行為，呼籲粉絲不要誤信詐騙訊息。據公告，現場將準備200份淨身包，並設置供桌、靈厝紙紮與鮮花等供品，最後以化紙儀式完成安靈。

于朦朧法會場地確定在板橋新月會館，粉絲可報名參加。（翻攝自臉書）

孫德榮表示，自己將持續追查真相，同時也盼望透過此次法會，讓愛徒在另一個世界得以安息。他同時開放粉絲報名參加，期望大家一同送上祝福與懷念。

