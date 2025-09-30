白安私下真面目曝光 直言認了「我並不體貼」

白安推出新專輯《星期八》。（好事聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕白安近期推出新專輯《星期八》，中秋更化身「心理測驗體驗官」，擔任好事聯播網《中秋人格小劇場》大使，回憶童年中秋時光，白安最愛到外婆家團聚，「對我來說，中秋就是多了一個和家人朋友聚會、吃垃圾食物的理由，很喜歡那種烤肉的氣氛。」這幾年幾乎都在工作中度過節日，但心裡仍然特別喜歡這段氛圍。

這次《中秋人格小劇場》以節慶意象設計三款心理測驗。白安親自參與得到「冰皮奶黃月餅」、「切好的蜜柚」和「邊邊涼爽聊天王」三種答案。其中「冰皮奶黃月餅」正好呼應她在音樂作品中展現的細膩氣質；「聊天王」的身分則讓她直呼「超準」，因為她在聚會中確實喜歡觀察大家，等氣氛自然展開才加入對話。不過面對「切好的蜜柚」代表過度配合、易受委屈的解析，白安則尷尬笑說：「這個真的不像我！我不是很體貼的人，比較直接，有自己想法的，不會一直退讓啦。」

談及中秋節的團圓意義，白安認為這與她的創作理念不謀而合，都希望能為大家帶來陪伴的力量。「就算覺得孤單，也能透過歌曲找到共鳴，知道自己不是一個人。」她特別推薦專輯同名歌曲《星期八》，「這首歌的第一句就和月亮有關──『你說要帶我去月球』，真的很適合在中秋節播放，可以說是今年必備的中秋歌單之一。」白安2025《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會台中站，門票於拓元售票系統販售中。

