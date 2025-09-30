自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白安私下真面目曝光 直言認了「我並不體貼」

白安推出新專輯《星期八》。（好事聯播網提供）白安推出新專輯《星期八》。（好事聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕白安近期推出新專輯《星期八》，中秋更化身「心理測驗體驗官」，擔任好事聯播網《中秋人格小劇場》大使，回憶童年中秋時光，白安最愛到外婆家團聚，「對我來說，中秋就是多了一個和家人朋友聚會、吃垃圾食物的理由，很喜歡那種烤肉的氣氛。」這幾年幾乎都在工作中度過節日，但心裡仍然特別喜歡這段氛圍。

這次《中秋人格小劇場》以節慶意象設計三款心理測驗。白安親自參與得到「冰皮奶黃月餅」、「切好的蜜柚」和「邊邊涼爽聊天王」三種答案。其中「冰皮奶黃月餅」正好呼應她在音樂作品中展現的細膩氣質；「聊天王」的身分則讓她直呼「超準」，因為她在聚會中確實喜歡觀察大家，等氣氛自然展開才加入對話。不過面對「切好的蜜柚」代表過度配合、易受委屈的解析，白安則尷尬笑說：「這個真的不像我！我不是很體貼的人，比較直接，有自己想法的，不會一直退讓啦。」

[2]

談及中秋節的團圓意義，白安認為這與她的創作理念不謀而合，都希望能為大家帶來陪伴的力量。「就算覺得孤單，也能透過歌曲找到共鳴，知道自己不是一個人。」她特別推薦專輯同名歌曲《星期八》，「這首歌的第一句就和月亮有關──『你說要帶我去月球』，真的很適合在中秋節播放，可以說是今年必備的中秋歌單之一。」白安2025《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會台中站，門票於拓元售票系統販售中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中