娛樂 最新消息

（專訪）史上最不要臉金鐘入圍者 曾莞婷《影后》第1場戲就重拍8次

曾莞婷出道27年，終於踏入金鐘殿堂。（曾莞婷工作室提供）曾莞婷出道27年，終於踏入金鐘殿堂。（曾莞婷工作室提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕曾莞婷出道27年，首度憑《影后》拿到金鐘獎入場券，聽聞入圍喜訊時，她激動到無法自拔，哭了一整天。她苦笑說過去幾年一直都期待入圍金鐘，每次都希望落空，「好想被肯定，卻宛如自作多情。」今年競爭更為激烈，眾多影后級演員都擠進女配角獎名單，像是鍾欣凌、楊貴媚和謝瓊煖，讓她壓力不小，因此特別躲到韓國旅遊，不敢直面金鐘公布入圍的時刻。直到親耳聽見喜訊，她才當場淚崩，感性表示：「我很感謝評審願意看到，不是我演得比較好，而是他們看到我的跳脫、我的成長。」

曾莞婷非常珍惜這次入圍金鐘的機會，也渴望得獎。（曾莞婷工作室提供）曾莞婷非常珍惜這次入圍金鐘的機會，也渴望得獎。（曾莞婷工作室提供）

不過有趣的是，同劇的謝瓊煖在第一時間竟幽默向曾莞婷說抱歉，直言女配角得獎人會是鍾欣凌。曾莞婷立刻嬌嗔回應：「姐，這篇我就先不按讚了，因為我超想要（得獎）！」還笑說鍾欣凌靠《老少女奇遇記》拿實境節目主持人獎就好，甚至自嘲是「史上最不要臉的入圍者」。謝瓊煖後來鼓勵她：「妳絕對值得一座刻有自己名字的金鐘獎。」兩人的互動像是把《影后》裡勾心鬥角、爭奪桂冠的場景搬到現實生活重演一遍，戲裡戲外都上演著「影后之爭」。

曾莞婷在《影后》飾演凍齡公主病女演員「潘茵茵」。（Netflix提供）曾莞婷在《影后》飾演凍齡公主病女演員「潘茵茵」。（Netflix提供）

曾莞婷在《影后》飾演凍齡公主病女演員「潘茵茵」，為追逐演藝事業放棄婚姻，透過整形追求完美，並堅持不演母親角色。當初編導嚴藝文對這個角色相當苦惱，遲遲找不到合適人選，甚至一度打算親自上陣。直到找上曾莞婷時，她還特別打預防針提醒：「這角色滿難駕馭，但我覺得妳可以演得很好。」

不同於其他演員的猶豫，曾莞婷第一眼看到角色便眼睛發亮，毫不掩飾地展現野心直呼：「我當初巴不得這角色馬上是我的！別人不要，這就是我的機會，這角色就是我，我就是潘茵茵！」43歲的她對角色心有戚戚焉，尤其是「年紀到了一個坎，很多角色不再屬於我，必須不停抉擇，學著克服與重新調整自己」的掙扎，更讓她覺得劇中情節寫進了心坎。

她印象最深的是開拍第一天與黃迪揚對戲，心中只想著「我一定要演好」的她，卻因為太過急於表現，反而無法進入角色。過去拍戲幾乎一次就過的她，這回卻在第一顆鏡頭、第一句台詞上連續重拍8次，雖然她並不是因為忘詞才NG，但編導嚴藝文認為「妳可以更好」，讓她心情跌到谷底，不斷自責：「到底在幹嘛？越想表現反而越不自然。」

曾莞婷（左）殺青《影后》，抱著嚴藝文痛哭。（Netflix提供）曾莞婷（左）殺青《影后》，抱著嚴藝文痛哭。（Netflix提供）

當晚嚴藝文傳訊息給她，溫柔卻一針見血地點出癥結：「透過鏡頭可以感受到妳急於表現與突破，我知道妳很在意角色，也很用心做功課，但希望妳能放鬆一點。」這番話讓她真正意識到自己需要調整。

後來有場與謝盈萱在餐廳的對手戲，也讓她印象深刻。劇中她誤以為自己要演女主角，卻被安排去演媽媽，崩潰欲泣的模樣惹人心疼。當時她與嚴藝文討論許久該如何詮釋，導演提醒她：「試試看悶著哭，把內心的悲痛收起來，不要外顯在嚎啕大哭裡。」這場戲果真成為觀眾熱議的亮點之一，曾莞婷感激地說：「嚴藝文真的是我戲劇上很大的指導老師。」

還有殺青戲更是讓她難以忘懷，戲裡前夫對她說自己有小孩、要結婚了，她表面上給予祝福，卻獨自躲進廁所痛哭。拍攝最後一顆鏡頭前，嚴藝文走到她耳邊，低聲對她說：「妳就把這場戲當成獻給《影后》的最後一幕。」那一刻她不只是告別角色，更告別整部戲。因此一收工，她忍不住抱著嚴藝文痛哭，情緒久久無法平復。

點圖放大body

