自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全台激戰！高流《樂團興奮波》初賽白熱化 大咖評審曝光了

高流年度樂團盛事《樂團興奮波》初賽啟動。（高雄流行音樂中心提供）高流年度樂團盛事《樂團興奮波》初賽啟動。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕高雄流行音樂中心十月即將迎來年度最受矚目的樂團競賽盛事 – 《樂團興奮波》，線上初賽將於10月1日登場，今年評審陣容星光熠熠，集結多位金曲獎、金音獎得主，包括左光平、YELLOW黃宣、旺福姚小民、Matzka等重量級音樂人，首度擔任評審的黃宣興奮表示，期待在比賽中聽見有趣且充滿新意的樂團，甚至放話：「請用真實的音樂來說服我！」

2023 年《樂團興奮波》冠軍「NeaR Band 你阿伯」獲不少演出機會。（高流流行音樂中心提供）2023 年《樂團興奮波》冠軍「NeaR Band 你阿伯」獲不少演出機會。（高流流行音樂中心提供）

連續三屆擔任評審的左光平今年連任評審長，鼓勵參賽者跳脫框架、釋放更具野性與實驗精神的創作能量。呼應今年賽制歡迎更多元風格的樂團參與，例如後搖滾（Post-rock）等無歌詞曲風亦可報名，參賽團員人數門檻也下修至兩人即可。他期許透過高流的舞台，讓南部甚至全臺各地音樂人才被更多人看見，讓音樂自然在不同角落「開花」。

針對初選階段，左光平也提醒參賽者，Demo的製作品質與技術細節將是評選關鍵，並強調比賽的價值不只在於獎盃與獎金，更是一個走進音樂產業的起點：「不要怕主動認識評審或業界前輩，因為只有踏出去，才有機會創造更多可能。」

YELLOW 黃宣將擔任決賽評審。（高雄流行音樂中心提供）YELLOW 黃宣將擔任決賽評審。（高雄流行音樂中心提供）

黃宣期待聽到能讓人「大吃一驚、起雞皮疙瘩」的作品，今年「風格不限」的比賽方向，他也樂見新意並期許樂團跳脫框架，結合影像、舞蹈、即興互動，甚至現場「high man」元素，將演出轉化為完整的娛樂體驗。本屆賽事冠軍將可獲得新臺幣6萬元獎金與專屬獎盃，四組優勝隊伍可各獲得1萬2千元獎金。此外，賽事亦設有最佳作詞、最佳作曲及最佳樂手等個人獎項，得獎者各可獲8千元獎金，全面激發音樂創作潛能。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中