全台激戰！高流《樂團興奮波》初賽白熱化 大咖評審曝光了

高流年度樂團盛事《樂團興奮波》初賽啟動。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕高雄流行音樂中心十月即將迎來年度最受矚目的樂團競賽盛事 – 《樂團興奮波》，線上初賽將於10月1日登場，今年評審陣容星光熠熠，集結多位金曲獎、金音獎得主，包括左光平、YELLOW黃宣、旺福姚小民、Matzka等重量級音樂人，首度擔任評審的黃宣興奮表示，期待在比賽中聽見有趣且充滿新意的樂團，甚至放話：「請用真實的音樂來說服我！」

2023 年《樂團興奮波》冠軍「NeaR Band 你阿伯」獲不少演出機會。（高流流行音樂中心提供）

連續三屆擔任評審的左光平今年連任評審長，鼓勵參賽者跳脫框架、釋放更具野性與實驗精神的創作能量。呼應今年賽制歡迎更多元風格的樂團參與，例如後搖滾（Post-rock）等無歌詞曲風亦可報名，參賽團員人數門檻也下修至兩人即可。他期許透過高流的舞台，讓南部甚至全臺各地音樂人才被更多人看見，讓音樂自然在不同角落「開花」。

針對初選階段，左光平也提醒參賽者，Demo的製作品質與技術細節將是評選關鍵，並強調比賽的價值不只在於獎盃與獎金，更是一個走進音樂產業的起點：「不要怕主動認識評審或業界前輩，因為只有踏出去，才有機會創造更多可能。」

YELLOW 黃宣將擔任決賽評審。（高雄流行音樂中心提供）

黃宣期待聽到能讓人「大吃一驚、起雞皮疙瘩」的作品，今年「風格不限」的比賽方向，他也樂見新意並期許樂團跳脫框架，結合影像、舞蹈、即興互動，甚至現場「high man」元素，將演出轉化為完整的娛樂體驗。本屆賽事冠軍將可獲得新臺幣6萬元獎金與專屬獎盃，四組優勝隊伍可各獲得1萬2千元獎金。此外，賽事亦設有最佳作詞、最佳作曲及最佳樂手等個人獎項，得獎者各可獲8千元獎金，全面激發音樂創作潛能。

