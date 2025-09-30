自由電子報
娛樂 最新消息

去年唱完《運轉人生》 陳勢安做出驚人決定超「虐心」

陳勢安首次演唱台語單曲《無你的將來》。（索尼提供）陳勢安首次演唱台語單曲《無你的將來》。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕剛從新加坡「Yes 933音樂潮流盛典」抱回「年度歌手」大獎的陳勢安，無預警預告即將推出人生第一首台語單曲，這是陳勢安出道以來的大挑戰，下足苦功練台語發音和了解歌詞意議，並在錄音室打磨許久，終於打造出一首專屬陳勢安味道的《無你的將來》。

之所以決定演唱台語歌，是因為他去年受邀在金鐘獎頒獎典禮上演唱入圍歌曲，唱了台語歌《運轉人生》讓觀眾為之驚豔，自此敲碗聲不斷，陳勢安知道大家的期待，更是努力慎選歌曲，直到遇到這首由創作出千萬點閱金曲的音樂人楊子樸創作的《無你的將來》，他終於決定就是這一首了。

陳勢安首次演唱台語單曲《無你的將來》。（索尼提供）陳勢安首次演唱台語單曲《無你的將來》。（索尼提供）

陳勢安以往錄音都能很快找到他要的歌曲情緒與張力，但面對《無你的將來》，因為他不會講台語，所以在演唱前必須先把每個字的台語發音唸準確，製作人也陪著他在錄音室裡面一直雕琢，他用上了所有會的語言來標記發音，馬來文、英文甚至韓文來幫助記憶，一個字一個字的背起來，背完發音之後，他慢慢了解所有歌詞的意義，他說：「因為一開始聽到歌時感受到歌曲的能量是很暖、熱情、深情的感覺，練了一陣子之後，明白了歌詞的故事如此的又虐又揪心！」

陳勢安首次演唱台語單曲《無你的將來》。（索尼提供）陳勢安首次演唱台語單曲《無你的將來》。（索尼提供）

陳勢安表示他一開始想要模仿一般台語歌的「口氣」演唱，可是發現實在太難了，必須跟所有台語歌手致敬，在練習台語的過程中甚至還討論了北部腔調和南部腔調的唱法，讓他感覺很新鮮又好玩，最後還是選擇用自己的「安式唱法」來詮釋屬於自己風格的台語歌。

