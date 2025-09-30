眾志成城 全球「為于朦朧討公道」連署破15萬人

海外網友於民間非政府組織「AVAAZ」平台發起連署「為于朦朧討公道」。（翻攝自AVAAZ）



〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧傳出墜樓身亡，雖然當局給出理由，定調為「酒後意外墜樓」但，網路上卻眾說紛紜，甚至傳出「陰謀論」以及演藝圈潛規則。中國方面宣布「排除刑事嫌疑」，但外界許多質疑未獲得解答，海外網友於民間非政府組織「AVAAZ」平台發起連署，訴求以中、英文寫出，強調事件非單純意外。目前已有超過15萬人聲援連署。

海外網友發起「為于朦朧討公道」全球連署，呼籲展開獨立且透明的調查，短短數日連署人以超過15萬人，達到發起人想要達到的跨國輿論壓力。發起人同時指出，隨著網路流出多段疑似相關影片，包括于朦朧在受虐過程中傳出的淒厲呼救聲，種種跡象都讓人感到于朦朧之死背後另有隱情。

在連署文中清楚表示，于朦朧2025年離世過程中，疑似涉及「被剝奪自由、遭受暴力毆打、強迫灌酒灌藥」等不人道行為，若推測屬實，這是對基本人權與公共安全的挑釁。

根據連署內容，訴求重點共有三項：

一、正式立案，全面啟動獨立且透明的調查，釐清真相並還于朦朧公道。

二、若調查確認有犯罪事實，依法啟動司法程序，確保涉案者承擔法律責任，接受公正審判與制裁。

三、相關單位必須對外公開道歉，並提供死者家屬完整的法律援助與心理支持，以保障受害者權益與社會正義。

