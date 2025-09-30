自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

眾志成城 全球「為于朦朧討公道」連署破15萬人

眾志成城 全球「為于朦朧討公道」連署破15萬人海外網友於民間非政府組織「AVAAZ」平台發起連署「為于朦朧討公道」。（翻攝自AVAAZ）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧傳出墜樓身亡，雖然當局給出理由，定調為「酒後意外墜樓」但，網路上卻眾說紛紜，甚至傳出「陰謀論」以及演藝圈潛規則。中國方面宣布「排除刑事嫌疑」，但外界許多質疑未獲得解答，海外網友於民間非政府組織「AVAAZ」平台發起連署，訴求以中、英文寫出，強調事件非單純意外。目前已有超過15萬人聲援連署。

海外網友發起「為于朦朧討公道」全球連署，呼籲展開獨立且透明的調查，短短數日連署人以超過15萬人，達到發起人想要達到的跨國輿論壓力。發起人同時指出，隨著網路流出多段疑似相關影片，包括于朦朧在受虐過程中傳出的淒厲呼救聲，種種跡象都讓人感到于朦朧之死背後另有隱情。

在連署文中清楚表示，于朦朧2025年離世過程中，疑似涉及「被剝奪自由、遭受暴力毆打、強迫灌酒灌藥」等不人道行為，若推測屬實，這是對基本人權與公共安全的挑釁。

根據連署內容，訴求重點共有三項：

一、正式立案，全面啟動獨立且透明的調查，釐清真相並還于朦朧公道。

二、若調查確認有犯罪事實，依法啟動司法程序，確保涉案者承擔法律責任，接受公正審判與制裁。

三、相關單位必須對外公開道歉，並提供死者家屬完整的法律援助與心理支持，以保障受害者權益與社會正義。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中