娛樂 最新消息

《擁抱太陽的月亮》少年長大了 呂珍九20週年自曝最大挑戰

呂珍九大讚台灣美食好吃。（UNI Global提供）呂珍九大讚台灣美食好吃。（UNI Global提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕童星出身的韓國演員呂珍九出道滿20年，近日展開海外巡迴見面會，他曾於2016年擔任台灣觀光局宣傳大使，走訪墾丁、台南、澎湖等地，笑稱牛肉麵、小籠包、夜市小吃、鳳梨酥和芒果冰都很難忘，直呼台灣食物非常合胃口。

回顧演藝之路，呂珍九從《擁抱太陽的月亮》的純真少年，一路演到《怪物》的刑警，再到電影《亡命機劫》挑戰反派。他直言最大突破是必須壓制數十名對手時展現威懾力，因此在分寸拿捏上花了不少心思。

呂珍九出道20年舉辦巡迴見面會。（UNI Global提供）呂珍九出道20年舉辦巡迴見面會。（UNI Global提供）

他笑稱「當有人問起我的作品，才意識到時間真的過得很快」，這些時刻讓他感受到自己真的長大了，也再次提醒自己要一步一步踏實走下去。坦言曾懷疑過是否該休息？但正因觀眾和作品的喜愛，讓他更有責任感與期待。

除了戲劇，呂珍九也透過綜藝《帶著輪子的家》、《大脫逃》展現真實模樣，他說過得害怕暴露「真實的自己」，但如今隨著人生經驗累積，反而期待能用更多樣貌與觀眾見面。

即將在見面會與海外粉絲相聚，他笑說真正讓他緊張、最挑戰的不是唱歌或跳舞，而是台下粉絲的注視，不過他又嘴甜說：「但只要和大家對上眼，那份幸福就會瞬間湧上來。」

呂珍九見面會將於10月12日在台北西門町WESTAR舉行，門票已在年代售票熱賣。

body

