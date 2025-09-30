下個于朦朧出現了？ 傳開人頭公司遭點名

郭俊辰（左）、于朦朧演出《太子妃升職記》都還是新人演員，這部戲卻成了他們的代表作。（資料照，緯來戲劇台提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧傳出墜樓身亡，由於當局草率了事加上網路眾說紛紜，讓此事蒙上陰謀論。中國網友甚至點名曾經與于朦朧合作拍攝《太子妃升職記》的男星郭俊辰恐成下個目標。

中國網友發布警告文，表示希望透過網路的力量提醒郭俊辰已成為下個被鎖定的目標，這名網友表示，郭俊辰不但疑似被利用開人頭公司，名下更被註冊商標第13類軍火煙火，故而擔憂下場會跟于朦朧差不多。

男星郭俊辰遭點名恐成為下個于朦朧。（翻攝自微博）

此文一出立刻在網路掀起熱議，先前于朦朧母親在網路發出聲明表示「近日，我經歷了巨大的悲痛，愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中」。對於網路上所謠傳的陰謀論，于母低調表示「公安（警方）已經調查情況向我進行了通報」。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

